Hà Lan tấn công cực đỉnh, vùi dập Hy Lạp 7-0

Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
Ngay phút thứ 6, Summerville đã mở tỷ số cho đội bóng áo cam
Đây chính là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Amsterdam
Reijnders nhân đôi cách biệt với tình huống kết thúc cận thành
Phút 18, lại là cựu tiền vệ Man City lập công
Đến phút 33, Reijnders đã có cú hat-trick cho riêng mình
Cuối hiệp một, Jurrien Timber cũng điền tên mình vào bảng tỷ số
45 phút đầu khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Hà Lan
Qua giờ giải lao, Hy Lạp cố gắng xốc dậy tinh thần
Tuy nhiên, đội khách vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ 6 ở phút 59
Sau những đường kiến tạo thông minh, Malen lập công để nâng số bàn thắng cho Hà Lan lên con số 7
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Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433