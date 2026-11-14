Hà Lan tấn công cực đỉnh, vùi dập Hy Lạp 7-0

Đội hình ra sân tuyển Hà Lan

Ngay phút thứ 6, Summerville đã mở tỷ số cho đội bóng áo cam

Đây chính là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ở Amsterdam

Reijnders nhân đôi cách biệt với tình huống kết thúc cận thành

Phút 18, lại là cựu tiền vệ Man City lập công

Đến phút 33, Reijnders đã có cú hat-trick cho riêng mình

Cuối hiệp một, Jurrien Timber cũng điền tên mình vào bảng tỷ số

45 phút đầu khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về Hà Lan

Qua giờ giải lao, Hy Lạp cố gắng xốc dậy tinh thần

Tuy nhiên, đội khách vẫn phải nhận thêm bàn thua thứ 6 ở phút 59

Sau những đường kiến tạo thông minh, Malen lập công để nâng số bàn thắng cho Hà Lan lên con số 7

Ngày thi đấu thăng hoa của Cơn lốc màu da cam

Xavi thổi luồng gió mới giúp Hà Lan thi đấu ấn tượng

Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433