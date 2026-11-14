Pochettino có thể mở lại cơ hội cho Rashford ở MU

Marcus Rashford nhận áo số 9 của MU sau khi trở về từ Barcelona.

Nhà báo Matt Law của Telegraph cho biết Pochettino đã để mắt đến Rashford từ lâu. Một người từng làm việc với HLV người Argentina cho rằng ông sẽ dành thời gian giúp tiền đạo 29 tuổi lấy lại sự tự tin, như từng làm với Dele Alli ở Tottenham.

Tại World Cup 2022, Pochettino từng nhận xét Rashford có đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao nhất và cần tin hơn vào chính mình. Mùa giải ấy, Rashford ghi 30 bàn trên mọi đấu trường cho MU, thành tích tốt nhất của anh trong một mùa ở Old Trafford.

Hè 2026, Rashford trở lại MU sau hai quãng thời gian thi đấu cho Aston Villa và Barcelona theo dạng cho mượn. Anh nhận áo số 9 nhưng chưa ghi bàn sau tám lần ra sân mùa này. Hợp đồng của tiền đạo người Anh với MU còn thời hạn đến năm 2028.

Rashford đã bỏ lỡ sáu trận liên tiếp vì chấn thương hông gặp tại World Cup 2026. Theo BBC Sport, chấn thương nặng thêm trong những tuần đầu mùa và ảnh hưởng đến vùng háng. Tuần trước, anh cùng một thành viên đội ngũ y tế MU đến Dublin gặp chuyên gia, sau đó bắt đầu chương trình hồi phục mới.

Rashford hy vọng kịp bình phục cho chuyến làm khách trước Liverpool lúc 23h30 ngày 22/1, cũng là trận ra 1mắt của Pochettino. Anh từng ghi 7 bàn trong 20 lần gặp Liverpool trong màu áo MU. Nếu đủ thể lực ra sân, Rashford có thể tìm bàn đầu tiên của mùa giải trước đối thủ quen thuộc, ngay trong trận đầu của HLV mới.