'Căn bệnh' khó chữa của Man United

Carrick chỉ làm HLV trưởng Quỷ đỏ chỉ vỏn vẹn 6 tháng (tính thời gian ký hợp đồng chính thức). Điều đó biến chiến lược gia người Anh này trở thành HLV mất việc nhanh nhất trong kỷ nguyên hậu Sir Alex.

Việc Carrick bị sa thải không phải là điều bất ngờ. Thậm chí, người hâm mộ đã dự đoán HLV này bị phải rời Old Trafford sau thất bại 1 - 4 trước Como ở Champions League hay sau trận thua 0 - 3 trước Bournemouth ở giải Ngoại hạng Anh, dù sau đó MU đã có chiều hướng tốt hơn khi vừa thắng 3 - 2 trước AS Roma và hòa 4 - 4 trước Aston Villa. Tuy nhiên, hai kết quả trên cũng không đủ cứu chiếc ghế của Carrick.

Sự ra đi của Carrick biến chiếc ghế HLV trưởng của MU trở thành một trong những công việc rất khó khăn nhất hiện nay. Ảnh: AP

Sau trận hòa trước Aston Villa ở vòng 10 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), ban lãnh đạo MU đã không còn giữ được sự kiên nhẫn với Carrick. Quỷ đỏ sa thải Carrick vì muốn ban huấn luyện mới có thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải. Hiện Premier League đang tạm nghỉ, nhường chỗ cho tuyển quốc gia dịp FIFA Days. Nếu ban huấn luyện mới tiếp quản MU trong dịp này, họ sẽ có khoảng 1 tuần để chuẩn bị cho sự hồi sinh của Quỷ đỏ khi Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu vòng 11.

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền Man United mùa trước. Khi Carrick tiếp quản, Quỷ đỏ xếp thứ 7 và cuối mùa HLV này đã giúp CLB trở lại Champions League khi vươn lên thứ 3. Nhờ đó, Carrick lọt vào đề cử HLV xuất sắc mùa giải. Sau đó, Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng MU đến năm 2028, thay Ruben Amorim.

Dưới thời HLV Carrick, MU được cho là đã mua sắm cầu thủ thiếu định hướng. Việc chiêu mộ 3 tiền vệ trung tâm khiến Bruno Fernandes bị đẩy xa khỏi vai trò trung tâm mà anh thi đấu tốt ở nửa sau mùa giải trước. Trong khi đó, vị trí tiền vệ phòng ngự mà Casemiro để lại không được bù đắp, vấn đề ở hàng thủ và hàng công của đội bóng nửa đỏ thành Manchester lại không được cải thiện.

Ở mùa giải này, MU là đội bóng có hàng thủ tệ nhất 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khi vào lưới nhặt bóng 30 bàn sau 15 trận (trung bình 2 bàn/trận). Trên hàng công, việc Benjamin Sesko nghỉ thi đấu đến hết năm khiến MU hiện không có cầu thủ thi đấu ở vị trí “số 9” thực thụ.

MU khởi đầu Ngoại hạng Anh mùa này không tốt khi chỉ giành 8 điểm sau 10 trận và rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ Ngoại hạng Anh khi xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm. Đây là lần đầu sau 40 năm đội bóng rơi xuống khu vực nguy hiểm ở thời điểm này của mùa giải, cho thấy mức độ sa sút nghiêm trọng tại Old Trafford.

MU chỉ thắng 3/15 trận đấu từ đầu giải. Lần đầu tiên sau 40 năm, Quỷ đỏ bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ ở giải đấu cao nhất nước Anh và đối diện với nguy cơ xuống hạng hiển hiện.

Sự ra đi của Carrick biến chiếc ghế HLV trưởng của MU trở thành một trong những công việc rất khó khăn. Việc sa thải Carrick tiếp tục nối dài danh sách những HLV chính thức không thể đưa MU trở lại thời kỳ đỉnh cao kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Ruben Amorim đều lần lượt rời Old Trafford trước Carrick.

Pochettino hiện là ứng viên sáng giá nhất tiếp quản MU. Truyền thông xứ sương mù loan tin về việc MU đã tiếp cận và đạt được thỏa thuận miệng với đương kim HLV trưởng tuyển Mỹ này. Pochettinovẫn còn hợp đồng với tuyển Mỹ đến năm 2030, nhưng có điều khoản giải phóng trị giá khoảng 10 triệu USD.

Chiến lược gia người Argentina từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea, đồng thời được đánh giá là một trong những HLV giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh.

Sau kỳ nghỉ quốc tế, MU sẽ đối mặt thử thách lớn khi làm khách trên sân Anfield của Liverpool. Đây có thể là thử thách đầu tiên với triều đại mới, đồng thời là phép thử cho quyết định thay tướng đang gây tranh cãi tại Ngoại hạng Anh.