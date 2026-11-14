Bruno Fernandes sẽ ra sao dưới thời Pochettino?

Bruno Fernandes đứng trước những thay đổi về vai trò khi Mauricio Pochettino chuẩn bị tiếp quản MU.

MU sa thải Michael Carrick ngày 12/11 sau chuỗi thành tích tệ hại, chỉ giành 8 điểm qua 10 vòng Premier League. Mauricio Pochettino đang tiến gần đến chiếc ghế HLV trưởng, mang theo kỳ vọng vực dậy đội bóng đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng.

Với Bruno Fernandes, cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện đặt ra nhiều câu hỏi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha từng là nhân tố quan trọng giúp Carrick đưa MU cán đích thứ ba mùa trước, nhưng cũng công khai chỉ trích cách vận hành chiến thuật của đội bóng trước khi nhà cầm quân người Anh mất việc.

Pochettino có thể khai thác tốt khả năng sáng tạo của Bruno. Tuy nhiên, HLV người Argentina nổi tiếng với yêu cầu khắt khe về kỷ luật vị trí và khả năng gây sức ép. Những phẩm chất giúp Bruno trở thành ngôi sao lớn nhất MU đôi khi lại khiến anh gặp khó khăn trong một hệ thống đòi hỏi sự đồng bộ.

Bruno không còn được phép chơi theo ý mình?

Mùa 2025/26, Bruno lập kỷ lục 21 kiến tạo tại Premier League, vượt qua thành tích 20 lần của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn ghi 9 bàn, tạo ra 136 cơ hội, nhiều hơn 58 cơ hội so với người xếp thứ hai Dominik Szoboszlai.

Theo Opta, Bruno dẫn đầu giải đấu về số cơ hội rõ rệt tạo ra (33), đường chuyền quyết định từ bóng sống (98) và kiến tạo kỳ vọng (12,3). Những thống kê cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của đội trưởng MU.

Mùa này, Bruno ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo sau 9 trận Premier League. Anh tiếp tục là cầu thủ tấn công quan trọng, nhưng MU chỉ thắng một trận sau 10 vòng.

Trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11 phản ánh rõ nghịch lý ấy. Bruno ghi bàn trên chấm phạt đền, kiến tạo cho Patrick Dorgu gỡ hòa ở phút 90+6, nhưng đội nhà vẫn thủng lưới 4 lần. Những khoảnh khắc xuất sắc của đội trưởng giúp MU tránh thất bại, song không thể che giấu những vấn đề kéo dài trong lối chơi.

Bruno lập kỷ lục 21 kiến tạo tại Premier League mùa 2025/26, nhưng không thể giúp MU duy trì phong độ ở mùa giải mới.

Trước khi Carrick bị sa thải, mối quan hệ giữa hai người từng căng thẳng sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Bruno công khai đặt câu hỏi về việc MU không pressing quyết liệt, cho rằng cách tiếp cận thiếu chủ động khiến đối thủ dễ dàng kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, phân tích của Opta lại chỉ ra vấn đề từ chính Bruno. Trong 67 phút thi đấu trước Como, anh thực hiện 99 hành động gây áp lực, gồm 41 lần ở một phần ba cuối sân. Đây đều là những con số cao nhất đội.

Theo chuyên gia Ryan Benson của Opta Analyst, Bruno nhiều lần tự lao lên áp sát đối thủ trong khi đồng đội vẫn giữ vị trí phía sau. Những pha pressing thiếu phối hợp khiến anh tiêu hao thể lực mà không giúp MU giành lại bóng hiệu quả.

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher chỉ trích Bruno trên Sky Sports, cho rằng việc đội trưởng công khai chất vấn chiến thuật của HLV sau thất bại là hành động không phù hợp. Gary Neville cũng nhận xét Bruno đã tự làm xấu hình ảnh của mình.

Bruno sau đó thừa nhận Carrick có lý do để loại anh khỏi đội hình ở trận gặp Bournemouth. Sự thừa nhận ấy cho thấy tiền vệ Bồ Đào Nha hiểu rằng vị thế đội trưởng không bảo đảm quyền được làm mọi thứ theo ý mình.

Những bất đồng chiến thuật giữa Bruno và Michael Carrick từng gây tranh cãi tại Old Trafford.

Với Pochettino, vấn đề càng rõ ràng. Ông cần một cầu thủ biết tổ chức pressing cùng đồng đội, thay vì liên tục đuổi theo bóng. Bruno có thể vẫn chạy nhiều, nhưng phải biết khi nào cần tăng tốc, giữ vị trí hoặc lùi xuống hỗ trợ phòng ngự.

Pochettino cần Bruno, nhưng theo cách khác

Pochettino thường ưu tiên sơ đồ 4-2-3-1. Theo Premier League, ông sử dụng hệ thống này trong 135 trên 202 trận ở giai đoạn được thống kê khi dẫn dắt Tottenham. Mùa 2016/17, đội bóng London ghi tới 86 bàn, nhiều nhất giải đấu.

Bruno hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò số 10, chơi phía sau trung phong và kết nối với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. Khả năng chuyền bóng xuyên tuyến và tạo cơ hội của anh phù hợp với yêu cầu tấn công trực diện mà Pochettino theo đuổi.

Tuy nhiên, hệ thống ấy cũng đặt ra trách nhiệm lớn khi MU mất bóng.

Tại Chelsea mùa 2023/24, Pochettino xây dựng lối chơi gây sức ép với sự tham gia tích cực của Cole Palmer, Nicolas Jackson và Conor Gallagher. Trong giai đoạn được Premier League phân tích, Chelsea có 95 lần giành lại bóng ở khu vực cao, đứng thứ ba giải đấu.

Palmer thực hiện trung bình 27,7 hành động gây áp lực mỗi 90 phút, còn Gallagher đạt 21,9 lần và di chuyển khoảng 11,5 km mỗi trận. Những con số phản ánh yêu cầu về thể lực, nhưng yếu tố quan trọng hơn vẫn là sự phối hợp giữa các vị trí.

Pochettino có thể phát huy khả năng sáng tạo của Bruno, nhưng sẽ đòi hỏi tiền vệ người Bồ Đào Nha tuân thủ kỷ luật chiến thuật chặt chẽ hơn.

Chuyên gia chiến thuật Adrian Clarke của Premier League từng phân tích cách Pochettino đẩy hậu vệ biên lên cao, đồng thời yêu cầu các cầu thủ tấn công bó vào trung lộ để hạn chế đường chuyền của đối phương. Cách tổ chức này giúp đội bóng gây sức ép ngay khi mất quyền kiểm soát.

Bruno có đủ năng lượng và kinh nghiệm để thích nghi. Tuy nhiên, ở tuổi 32, anh không thể liên tục di chuyển khắp sân như trước. Việc phân phối sức hợp lý, hạn chế những pha pressing đơn độc và giữ vị trí sẽ trở nên quan trọng hơn.

Cây bút Barney Ronay của The Guardian cũng đặt vấn đề liệu Bruno từng thực sự phải thi đấu kỷ luật hơn và hạn chế những quyết định mạo hiểm hay chưa. Theo ông, sự xuất hiện của Pochettino có thể thay đổi điều này.

Dẫu vậy, Pochettino cũng không nên biến Bruno thành một tiền vệ chỉ biết chuyền an toàn. MU cần những đường bóng táo bạo của đội trưởng, đặc biệt khi phải đối đầu các hàng phòng ngự lùi sâu.

Bài toán nằm ở việc tạo ra hệ thống đủ cân bằng để Bruno được sáng tạo mà không khiến tuyến giữa mất kiểm soát. MU đã thủng lưới 30 bàn sau 15 trận trên mọi đấu trường mùa này. Chỉ yêu cầu đội trưởng chạy nhiều hơn khó giải quyết được vấn đề phòng ngự.

Pochettino phải xây dựng một tập thể biết hỗ trợ nhau, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những nỗ lực cá nhân.

Bruno vẫn có cơ sở để trở thành nhân vật trung tâm trong kế hoạch mới. Nhưng sau những tranh cãi với Carrick, anh cũng cần chứng minh khả năng chấp nhận kỷ luật chiến thuật và đặt lợi ích tập thể lên trước.

Pochettino cần tài năng của Bruno để cứu MU. Ngược lại, Bruno cần một hệ thống đủ tốt để không phải liên tục đóng vai người giải cứu. Nếu hai người tìm được tiếng nói chung, MU có thể hưởng lợi lớn nhất từ cuộc thay đổi này.