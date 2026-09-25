Đem trung thu đến Pâr Ây

Các tình nguyện viên trao quà đến các cháu nhỏ nơi biên cương. Ảnh: Mến Nguyễn

Mưa vẫn còn nặng hạt khi đoàn đến Pâr Ây, xã A Lưới 1, thành phố Huế. Con đường dẫn vào thôn có những đoạn đất đá tràn xuống mặt đường. Sau nhiều giờ di chuyển, bùn đất lấm đầy bánh xe, họ nhanh chóng chuyển các thùng quà đến nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn và trao 200 phần quà gồm bánh trung thu, sữa, mũ, giày dép, quần áo ấm... Bên cạnh đó, những tình nguyện viên đã trao 130 phần quà đến 130 hộ dân, mỗi phần gồm mì tôm, các nhu yếu phẩm thiết yếu và quần áo ấm mới.

Dù bên ngoài trời mưa lớn, nhưng bên trong nhà sinh hoạt cộng đồng vẫn rộn ràng mâm cỗ rước đèn ông sao. Các tình nguyện viên biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, cắt tóc miễn phí cho bà con và trẻ nhỏ. Đoàn cũng tổ chức nấu bữa ăn ngon cho dân làng. Ở một góc khác, “Phiên chợ 0 đồng” cũng thu hút đông người. Dân làng Pâr Ây được tự tay lựa chọn những món đồ, nhu yếu phẩm, quần áo phù hợp với nhu cầu của gia đình thay vì nhận những phần quà được chia sẵn. Người tìm áo ấm cho con, người chọn thêm vài món đồ thiết yếu. Những cuộc trò chuyện của dân làng và các tình nguyện viên cũng vì thế mà gần gũi và ấm áp hơn giữa những ngày mưa núi.

Em Hồ Thị Sơn, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học & THCS Hồng Thủy bẽn lẽn đứng bên mẹ. Em Sơn là người dân tộc Pa Cô. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn vì mẹ thường xuyên đau ốm. Khi nhận được những món quà của đoàn thiện nguyện, Sơn nghẹn ngào nói: “Đây là lần đầu tiên con được đón tết Trung thu vui như thế vì được chơi trò chơi với các bạn, cùng rước đèn ông sao và được nhận quà. Trong số quà, con thích nhất là chiếc áo ấm mới và đôi giày mới để đi học. Con có đồ mới, ba mẹ cũng đỡ nhọc nhằn hơn”.

Bà Hồ Thị Thương, Bí thư, Trưởng thôn Pâr Ây cho biết: Bà con rất vui khi được đoàn đến thăm, động viên và hỗ trợ trong thời điểm thời tiết mưa lớn, đường sá đi lại khó khăn. Đường sá sạt lở, đi lại rất khó khăn vậy mà các tình nguyện viên vẫn vượt đường xa lên với bà con. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm ấy.

Chị Trần Thị Lâm, Phó ban Tổ chức chương trình cho hay: Trước chuyến đi, đoàn đã nắm được thông tin Pâr Ây là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng bởi sạt lở đất sau những trận mưa lớn. Dù biết đường đến thôn gặp nhiều trở ngại, các thành viên vẫn quyết tâm lên đường, bởi chương trình trung thu biên giới đã được chuẩn bị từ trước.

“Nhìn các em nhỏ vui cười khi nhận những món quà và thấy bà con có thêm những nhu yếu phẩm cần thiết, chúng tôi cảm thấy mọi nhọc nhằn trên đường đi đều xứng đáng. Điều vui nhất là chúng tôi đã giữ được lời hẹn với bà con và các em nhỏ ở Pâr Ây”, chị Lâm chia sẻ.