Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Thanh âm Bà Nà'

Chương trình tạo không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa lắng đọng, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Ảnh: CÔNG DÂN

Chương trình gồm 3 phân đoạn. Với những giai điệu mộc mạc, giàu cảm xúc, các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục đặc sắc, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ký ức tuổi thơ trong trẻo, tình yêu quê hương nguyên vẹn đến sự hòa quyện giữa con người với đất trời, rừng núi Bà Nà.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn, NSƯT Quang Hào, Thanh Trà, Lia Ngọc Nhung, Minh Nguyệt, Hoàng Long, Nhật Mai, NyNy Nguyễn, Huỳnh Thông, Nam Sơn, Ksor Sơn, Ánh Quyên, Kiều Oanh, Châu Kha, Diễm My, Văn Thắng; cùng MC Nguyên Khang, ban nhạc Trưng Vương và Vũ đoàn Trưng Vương.

Qua chương trình góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bà Nà đến với đông đảo du khách gần xa. Ảnh: CÔNG DÂN

Qua những thanh âm và câu chuyện được kể bằng nghệ thuật, chương trình góp phần khắc họa một Bà Nà đang đổi mới, phát triển nhưng vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, cảnh quan và tình cảm quê hương.

Đồng thời khẳng định Bà Nà không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng phát triển kinh tế, hạ tầng mà còn là nơi giàu cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn và lưu giữ những giá trị nhân văn.

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị, địa phương chụp ảnh lưu niệm tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: CÔNG DÂN

Chủ tịch UBND xã Bà Nà Lê Minh Tuấn nhấn mạnh: “Thanh âm Bà Nà” không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn hướng đến xây dựng một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bà Nà đến đông đảo du khách, bạn bè gần xa.