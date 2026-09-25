Gần 40 tác phẩm tại Triển lãm Tranh Áp phích và Nhận diện thương hiệu

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tham quan Triển lãm.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trường. Triển lãm giới thiệu gần 40 tác phẩm Tranh Áp phích và Nhận diện thương hiệu quảng bá, giới thiệu về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, được trình bày trên 30 khung giá, tượng trưng cho 30 năm xây dựng và phát triển.

Các tác phẩm kết hợp hình ảnh, màu sắc và ngôn ngữ thiết kế nhằm truyền tải những giá trị cốt lõi, thể hiện dòng chảy văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật của Trường qua các thời kỳ. Qua ngôn ngữ thiết kế đồng bộ, triển lãm góp phần tạo dấu ấn về hình ảnh, tầm nhìn, sứ mệnh và bản sắc của Trường trong tâm trí người xem.

Đây cũng là hoạt động báo cáo kết quả đào tạo của Khoa Mỹ thuật ứng dụng, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Các tác phẩm do giảng viên và sinh viên thực hiện, thể hiện tình cảm tri ân với thầy cô, mái trường; đồng thời là hoạt động đào tạo nghề nghiệp gắn với mục tiêu phục vụ cộng đồng của Khoa.

Triển lãm thu hút đông đảo sinh viên tham quan, trải nghiệm.

Trong giai đoạn 2021-2026, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tiếp tục bám sát chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Là trường tư thục không hưởng ngân sách nhà nước, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chủ động tự túc kinh phí để duy trì, đẩy mạnh nghiên cứu đỉnh cao, chuyển giao công nghệ và khuyến khích sinh viên sáng tạo.