Nga - CIS trở thành điểm sáng hút khách của Đà Nẵng

Ngày 25.9, Sở VHTDL TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai”, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch và đối tác đang khai thác, xúc tiến thị trường Nga - CIS.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh, chương trình nhằm đánh giá kết quả khai thác thị trường Nga - CIS, trao đổi về xu hướng thị trường, kết nối hàng không, xúc tiến, truyền thông và lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để định hướng phát triển thị trường trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Quang cảnh chương trình “Đà Nẵng và Nga - CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai”

Khách Nga tăng hơn 150%

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 400.000 lượt khách Nga - CIS đến Đà Nẵng 8 tháng đầu năm, khách Nga đạt gần 300.000 lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Nga lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố. Các thị trường CIS ngoài Nga đạt hơn 112.000 lượt, tăng 20,8%.

Sự tăng trưởng này góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường khách quốc tế của Đà Nẵng, đồng thời mở ra dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với dòng khách Nga - CIS như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng - Hội An.

Trong năm 2026, Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường này. Tháng 3.2026, ngành Du lịch thành phố tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026. Gian hàng du lịch Đà Nẵng được Ban Tổ chức vinh danh trong Top 3/44 gian hàng nổi bật.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại chương trình

Các đại biểu tham dự chương trình

Cùng với xúc tiến trực tiếp, Đà Nẵng triển khai chiến dịch quảng bá trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS, đạt 63,4 triệu lượt hiển thị, 862.700 lượt nhấp và 523.000 lượt xem website Danang Fantasticity.

Trong tháng 5-6.2026, khách Nga trở thành nguồn truy cập lớn nhất của website Danang Fantasticity, chiếm khoảng 54-60% lượng truy cập. Theo dữ liệu tổng hợp từ Yandex, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước kể từ khi chiến dịch được triển khai.

Tăng kết nối hàng không

Đà Nẵng cũng tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường để mở rộng kết nối, tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip, presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt khoảng 16 chuyến/tuần, với các kết nối từ Astana, Almaty và Tashkent. Đối với thị trường Nga, các chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với Moscow, Kazan, Vladivostok, Khabarovsk và nhiều thành phố khác.

Tháng 4.2026, thành phố phối hợp chào đón đường bay Astana - Đà Nẵng, đón đoàn famtrip 220 khách từ Kazakhstan và thị trường CIS. Đà Nẵng cũng tổ chức chào đón chuyến bay từ Vladivostok ngày 16.4 và chuyến bay đầu tiên từ Moscow ngày 23.5.2026.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng Thắm trình bày báo cáo thị trường khách Nga - CIS đến Đà Nẵng năm 2026 và kế hoạch truyền thông xúc tiến thị trường năm 2027

Trong khuôn khổ chương trình, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng vinh danh 12 đối tác tiêu biểu có đóng góp tích cực trong khai thác, kết nối và đưa khách Nga - CIS đến thành phố.

Thời gian tới, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục tăng cường xúc tiến tại thị trường Nga - CIS, duy trì hiện diện tại MITT Moscow 2027, nghiên cứu tiếp tục truyền thông trên hệ sinh thái Yandex, phối hợp đón các đoàn famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến.