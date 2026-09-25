Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang:50 năm giữ lửa sân khấu truyền thống

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Sáng ngày 25.9, tại TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, tri ân các thế hệ nghệ sĩ, người lao động và nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển của đơn vị.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân.

Ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khái quát chặng đường 50 năm hình thành, phát triển của đơn vị

Tại lễ kỷ niệm, ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã khái quát chặng đường 50 năm của đơn vị qua các giai đoạn: hình thành, đặt nền móng; xây dựng lực lượng, khẳng định thương hiệu; phát triển nghệ thuật, phục vụ công chúng; thích nghi với những thay đổi của đời sống xã hội; và tiếp nối, đổi mới, hướng tới tương lai.

Những năm đầu thành lập, trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, các thế hệ nghệ sĩ vẫn từng bước xây dựng lực lượng, tổ chức biểu diễn và định hình phong cách nghệ thuật.

Qua thời gian, nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ và người làm công tác kỹ thuật trưởng thành từ Nhà hát, góp phần tạo nên truyền thống nghề nghiệp và bản sắc riêng.

Trong bối cảnh các loại hình giải trí ngày càng đa dạng và công nghệ thay đổi cách công chúng tiếp cận nghệ thuật, Nhà hát xác định bảo tồn phải gắn với đổi mới. Theo ông Phan Quốc Kiệt, “giữ gìn truyền thống không có nghĩa là đứng yên”, mà cần thích ứng để cải lương tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Thời gian tới, Nhà hát tập trung xây dựng đội ngũ nghệ sĩ trẻ, nâng cao chất lượng tác phẩm, mở rộng công chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường xã hội hóa, hợp tác để huy động nguồn lực.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM gửi lời tri ân các thế hệ lãnh đạo, văn nghệ sĩ và người lao động đã đóng góp cho hoạt động của Nhà hát

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, tri ân các thế hệ lãnh đạo, văn nghệ sĩ và người lao động đã đóng góp cho hoạt động của Nhà hát, đồng thời góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật cải lương của thành phố và cả nước.

Theo ông Trần Thế Thuận, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là đơn vị nghệ thuật cải lương công lập duy nhất của TP.HCM, được thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất lực lượng nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Giải phóng, Đoàn Cải lương Nam Bộ và các nghệ sĩ cải lương tại Sài Gòn trước đây. Nhà hát mang tên soạn giả, chiến sĩ cách mạng Trần Hữu Trang, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt, Lan và Điệp.

Trong 50 năm, Nhà hát đã dàn dựng hơn 60 kịch bản, thực hiện hàng nghìn suất diễn và đạt hơn 100 huy chương tại các hội diễn toàn quốc. Nhiều tác phẩm như Nàng Xê-đa, Thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu... để lại dấu ấn trong đời sống sân khấu. Ở thời kỳ đổi mới, Nhà hát tiếp tục tìm tòi với Kim Vân Kiều, Chiếc áo Thiên Nga, Rồng Phượng, Chiến binh, Cội nguồn…

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VHTT TP.HCM tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo

Những kết quả đạt được trong 50 năm là nền tảng để Nhà hát tiếp tục củng cố lực lượng, đổi mới hoạt động nghệ thuật và mở rộng không gian tiếp cận công chúng trong giai đoạn mới.

Sở VHTT TP.HCM đề nghị Nhà hát tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và thu hút các biên kịch, đạo diễn, diễn viên trẻ, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành “vườn ươm tài năng nghệ sĩ” của khu vực phía Nam.

Cùng với đó là số hóa dữ liệu lưu trữ, đa dạng hóa phương thức tiếp cận công chúng và gắn hoạt động nghệ thuật với du lịch, từng bước đưa Nhà hát trở thành một điểm đến văn hóa của TP.HCM.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM tặng hoa các cá nhân có đóng góp cho hoạt động của Nhà hát

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà hát được khen thưởng.

Dấu mốc 50 năm là dịp nhìn lại những giá trị đã được các thế hệ nghệ sĩ vun đắp, đồng thời mở ra yêu cầu mới: tiếp tục giữ bản sắc cải lương, nhưng phải tìm được cách tiếp cận phù hợp để sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.