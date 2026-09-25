Thị trường khách Nga - CIS tăng trưởng ấn tượng

Sự kiện thu hút đông đảo cơ quan quản lý, doanh nghiệp ngành du lịch tham gia. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 8 tháng đầu năm 2026, thị trường Nga và CIS ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 400 nghìn lượt khách đến Đà Nẵng, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố.

Trong đó, khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt, tăng 151,4% so với cùng kỳ, đưa Nga vươn lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng. Các thị trường CIS đạt hơn 112 nghìn lượt, tăng 20,8%.

Sự tăng trưởng của thị trường Nga - CIS góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế của Đà Nẵng. Đồng thời tạo thêm dư địa phát triển các sản phẩm phù hợp với đặc điểm của dòng khách này như nghỉ dưỡng biển dài ngày, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng - Hội An.

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xúc tiến và truyền thông hướng tới thị trường Nga - CIS như: tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026, triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex, tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng tại Nga và CIS.

Đà Nẵng tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay từ thị trường Nga - CIS. Ảnh: NGỌC HÀ

Đồng thời, thành phố tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác thị trường trong việc khôi phục và mở rộng kết nối hàng không; tổ chức các chương trình chào đón chuyến bay, famtrip (khảo sát, trải nghiệm và quảng bá điểm đến), kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả khai thác thị trường Nga - CIS; thảo luận xu hướng thị trường, kết nối hàng không, hoạt động xúc tiến và truyền thông; lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng định hướng phát triển thị trường Nga - CIS trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Qua đó, từng bước đưa Nga - CIS trở thành thị trường khách quốc tế ổn định, có chất lượng và đóng góp tích cực cho du lịch thành phố.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh 12 đối tác tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong hoạt động khai thác, kết nối và đưa khách từ Nga và CIS đến Đà Nẵng thời gian qua.