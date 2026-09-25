Hào hứng chuẩn bị cho gameshow 'Quê mình xứ Quảng'

Những ngày này, tranh thủ thời gian vào ban đêm, những người nông dân của 2 đội chơi đến từ các thôn của xã Sơn Cẩm Hà khẩn trương tập luyện chuẩn bị cho gameshow "Quê mình xứ Quảng". Hai đội chơi Hội An và đội Phú Lâm, mỗi đội quy tụ hơn 40 hội viên nông dân.

Người dân xã Sơn Cẩm Hà sôi nổi tập luyện chuẩn bị tham gia gameshow. Ảnh: D.L

Bà Bùi Thị Huấn, Trưởng thôn Hội An thông tin, khi UBND xã ban hành kế hoạch phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tổ chức gameshow, thôn đã triển khai ngay việc tập luyện.

"Đến nay mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, bà con nông dân của thôn siêng năng tập luyện, ai cũng hào hứng chờ đến ngày tham gia gameshow "Quê mình xứ Quảng", bà Huấn nói.

Các đội chơi đầu tư khá kỹ cho các phần thi trong gameshow. Ảnh: D.L

Trong khi đó, đội Phú Lâm gồm nông dân đến từ thôn Phú Lâm và các thôn khác trong xã cũng tích cực tập luyện cho các phần thi. Các phần thi như Vui cùng nhà nông, Khéo tay giỏi nghề, Kiến thức nhà nông... được đội Phú Lâm chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng đội Phú Lâm cho biết: "Các thành viên của đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các phần thi, hứa hẹn mỗi phần thi mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả, bà con quê hương đến xem gameshow.

Đây cũng xem như là ngày hội của nhà nông sau những ngày tháng lao động, qua đây cùng nhau đoàn kết vì sự phát triển chung của quê hương".

Các đội thi huy động lực lượng tham gia khá hùng hậu đến từ các thôn. Ảnh: D.L

Theo UBND xã Sơn Cẩm Hà, đến thời điểm này, tất cả mọi công tác chuẩn bị đều được xã Sơn Cẩm Hà phối hợp với Báo và phát thanh, truyền Đà Nẵng thực hiện chu đáo. Xã đã sơ duyệt ban đầu nội dung các phần thi mà 2 đội thi tham gia gameshow, chờ đến chiều 26/9 sẽ tổng duyệt toàn bộ chương trình.

Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà khẳng định: "Đến lúc này mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Chúng tôi kỳ vọng buổi ghi hình gameshow "Quê mình xứ Quảng" thực sự sẽ là một ngày hội của bà con nông dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, vui khỏe, cũng như giới thiệu được những nét đặc sắc của xã Sơn Cẩm Hà đến với đông đảo khán giả qua các kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng".