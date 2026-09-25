Chùa Tường Nguyên khánh thành 2 cầu nông thôn và trao quà trung thu tại tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ

Theo đó, chùa khởi công cầu Tường Nguyên 611 và trao 100 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, do gia đình bà Lê Thị Bé – pháp danh Từ Quang Chánh phát tâm tài trợ.

Chùa Tường Nguyên và nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh tài trợ chương trình Vui hội Trăng rằm cho thiếu nhi

Nhân Tết Trung thu, chùa tổ chức trao 750 phần quà đến các em thiếu nhi tại ấp An Phước, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long, do nhóm bạn của anh Phước Trí tại Hoa Kỳ phát tâm.

Chùa cũng tổ chức trao 600 phần quà trung thu đến các em nhỏ tại xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ và 520 phần quà tại xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình do chùa Tường Nguyên và nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng.

Chùa Tường Nguyên trao 40 suất học bổng "tiếp sức" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chùa Tường Nguyên khánh thành và đưa vào sử dụng cây cầu số 605 cho bà con xã Cù Lao Dung - Ảnh: T.N

Tại TP.Cần Thơ, chùa cũng khánh thành cầu Tường Nguyên 604 tại ấp An Bình, xã Cù Lao Dung, TP.Cần Thơ; với chiều rộng 3,5m, chiều dài 25m, tải trọng 5 tấn, do gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng tài trợ; khánh thành cầu Tường Nguyên 605, tại ấp Ngãi Tăng, xã Cù Lao Dung với chiều rộng 3m, chiều dài 32m, tải trọng 5 tấn, do Công ty gỗ An Cường (TP.HCM) tài trợ.