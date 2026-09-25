Bữa tiệc ông Trump chiêu đãi ông Tập có gì đặc biệt?

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Nhà Trắng tối 24/9, ngoại giao không chỉ diễn ra trên bàn đàm phán mà còn được thể hiện qua bàn tiệc.

Bữa tối cấp nhà nước dành cho ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên được tổ chức tại Phòng Đông, trong bối cảnh phòng khánh tiết mới của Nhà Trắng vẫn đang được xây dựng. Dù không gian nhỏ hơn dự kiến, thực đơn và cách bài trí vẫn được chuẩn bị công phu, với sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và các ông trùm công nghệ.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người trực tiếp giám sát công tác chuẩn bị, cho biết thực đơn “tôn vinh những nguyên liệu Mỹ với ảnh hưởng tinh tế từ Trung Quốc, kết hợp truyền thống ẩm thực của hai quốc gia”, Washington Post cho biết.

Bà Melania hé lộ quốc yến đón ông Tập Video của bà Melania hé lộ không gian cầu kỳ tại quốc yến đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, với đèn chùm, hoa, bàn tiệc sang trọng và thực đơn mang biểu tượng đại bàng Mỹ.

Dấu ấn Trung Quốc trong thực đơn kiểu Pháp

Ngay từ món khai vị, thực đơn đã cho thấy sự kết hợp giữa ẩm thực Mỹ và những kỹ thuật chế biến mang đậm dấu ấn Pháp.

Khách mời được phục vụ súp velouté bí vàng có kết cấu mịn, dùng cùng nấm rừng fricassée, pancetta giòn và dầu hành lá. Velouté và fricassée đều là những cách chế biến kinh điển của ẩm thực Pháp, trong khi dầu hành lá tạo nên điểm nhấn mang màu sắc Trung Quốc rõ rệt hơn.

Món chính là cá vược biển phủ mè, ăn cùng cải thìa non hầm, cà tím nướng và sauce verte làm từ các loại rau thơm tươi. Lớp mè rang tạo hương thơm và vị béo nhẹ cho cá, trong khi cải thìa và cà tím tiếp tục đưa những nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Trung Quốc vào thực đơn.

Thực đơn cho bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên, tại Nhà Trắng ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Món tráng miệng tiếp tục mang phong cách châu Âu với crémeux vanilla, frangipane óc chó và nhân anh đào chua confit. Điểm đặc biệt là kem ăn kèm được làm từ mật ong thu hoạch tại Nhà Trắng.

Theo Washington Post, thực đơn lần này tiếp nối xu hướng xuất hiện trong nhiều quốc yến dưới thời ông Trump, khi các món ăn thường sử dụng kỹ thuật và phong cách ẩm thực Pháp. Bữa tiệc dành cho Quốc vương Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla hồi tháng 4 cũng có velouté ở món đầu tiên và crémeux ở phần tráng miệng.

Đội ngũ đầu bếp Nhà Trắng thường dành nhiều tuần để xây dựng thực đơn, tham vấn Bộ Ngoại giao nhằm tính đến các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như sở thích của khách mời. Trong một sự kiện có ý nghĩa ngoại giao đặc biệt, từng món ăn vì thế không đơn thuần là lựa chọn về khẩu vị.

Một điểm đáng chú ý là Nhà Trắng dưới thời ông Trump không tiếp tục thông lệ từng khá phổ biến trong các quốc yến thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Joe Biden, đó là mời đầu bếp khách mời phối hợp với đội ngũ đầu bếp thường xuyên.

Khai thác ý nghĩa văn hóa Trung Quốc

Không chỉ món ăn, loại rượu được chọn để nâng ly cũng mang theo một câu chuyện ngoại giao kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Khách mời bắt đầu buổi tối bằng blanc de noirs của Schramsberg, một nhà làm vang tại California. Đây cũng chính là thương hiệu từng cung cấp rượu vang sủi cho Tổng thống Mỹ khi đó là Richard Nickxon trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1972. Từ đó, vang Schramsberg trở thành một lựa chọn quen thuộc tại Nhà Trắng.

Không gian bữa tiệc cũng được thiết kế để gợi nhắc văn hóa Trung Quốc. Nhà Trắng sử dụng nhiều khăn trải bàn màu đỏ cùng hoa đỏ như thược dược và mao lương. Trên bàn là các bộ đồ mạ vàng thuộc bộ sưu tập Nhà Trắng và đồ sứ Reagan State Service với những dải màu vàng, đỏ xen kẽ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trong bộ Trung Sơn màu đen, trong khi phu nhân Bành Lệ Viên mặc váy dài màu đỏ. Ông Trump mặc vest đen và nơ đen, còn bà Melania lựa chọn áo trắng với chiếc nơ bản lớn, kết hợp quần tối màu cạp cao.

Nhà Trắng cũng đặc biệt khai thác ý nghĩa văn hóa của màu đỏ trong lịch sử Trung Quốc với khăn trải bàn đỏ và những bình hoa đỏ với thược dược, mao lương được bố trí dày đặc trong không gian tiệc. Ảnh: Reuters.

Phần âm nhạc cũng được chuẩn bị theo quy mô của một quốc yến. Giọng tenor Christopher Macchio, người từng biểu diễn tại lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025, xuất hiện cùng các đơn vị biểu diễn quân đội Mỹ gồm Marine Band, Marine Drum and Bugle Corps, Army Chorus và Army Strings.

Bữa tiệc đáp lại màn tiếp đón ở Bắc Kinh

Bữa tối tại Nhà Trắng cũng được xem như sự đáp lại của Tổng thống Trump sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức loạt nghi thức trọng thể dành cho người đồng cấp Mỹ, theo SCMP.

Trong bữa tiệc ở Bắc Kinh, thực đơn mang đậm phong vị Trung Quốc với tôm hùm trong súp cà chua, sườn bò giòn, vịt quay Bắc Kinh, rau củ theo mùa hầm, cá hồi nấu chậm với sốt mù tạt và bánh bao nhân thịt heo áp chảo. Phần tráng miệng gồm bánh ngọt tạo hình vỏ ốc tù và, tiramisu, trái cây cùng kem.

Quốc yến được Bắc Kinh chuẩn bị trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Những món ăn này vừa phản ánh truyền thống ẩm thực Trung Quốc, vừa bao gồm các món đã phổ biến tại Mỹ như vịt quay Bắc Kinh và bánh bao nhân thịt heo.

Tại Bắc Kinh, dưới những chùm đèn pha lê, các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp giao lưu trước khi ông Tập và ông Trump cùng nâng ly chúc mừng hội nghị thượng đỉnh.

Lần gần nhất ông Tập được Nhà Trắng tổ chức quốc yến là năm 2015, dưới thời Tổng thống Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Khi đó, thực đơn cũng sử dụng nguyên liệu Mỹ nhưng đưa vào nhiều yếu tố gợi nhắc ẩm thực Trung Quốc, trong đó có món sorbet vải.

Sau 11 năm, thực đơn dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng tiếp tục đi theo cách kết hợp tương tự nhưng với dấu ấn Trung Quốc rõ hơn. Dầu hành lá, mè, cải thìa và cà tím xuất hiện giữa những kỹ thuật chế biến của ẩm thực Pháp, trong khi nguyên liệu Mỹ vẫn là nền tảng của bữa ăn.