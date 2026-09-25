Lào Cai tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

Dự lễ và dâng hương tưởng niệm có bà Trần Thị Thùy Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các ban HĐND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường cùng đoàn đại biểu xã Cốc San và phường Cam Đường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là danh tướng kiệt xuất, nhà quân sự lỗi lạc, có công lớn trong sự nghiệp lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần đánh thắng quân Nguyên - Mông xâm lược.

Các chiến thắng tại Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Bạch Đằng góp phần làm nên những trang sử hào hùng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của dân tộc Đại Việt. Với tài năng, đức độ và nhân cách cao đẹp, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Quốc Tuấn được nhân dân tôn kính suy tôn là Đức Thánh Trần.

Hằng năm, vào dịp tưởng niệm, người dân địa phương và du khách thập phương về Đền Vạn Hòa dâng hương, tưởng nhớ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và các bậc tiền nhân. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Đền Vạn Hòa tọa lạc tại tổ Cánh Chín, phường Lào Cai, hướng ra sông Hồng. Đây là một trong những di tích gắn với chặng đường đầu trong cuộc đời binh nghiệp của Trần Hưng Đạo.

Tương truyền, vào năm 1257, trên đường hành quân lên vùng biên cương để chuẩn bị chống quân xâm lược Mông - Nguyên lần thứ nhất, Trần Quốc Tuấn cùng binh tướng đã dừng chân nghỉ lại một đêm tại vùng đất Cánh Chín. Để tưởng nhớ công lao của ông, người dân địa phương lập đền thờ và gìn giữ việc thờ phụng qua nhiều thế hệ.

Lễ tưởng niệm năm nay nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Tâm linh phường Lào Cai năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hằng năm, vào dịp tưởng niệm, người dân địa phương và du khách thập phương về Đền Vạn Hòa dâng hương, tưởng nhớ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và các bậc tiền nhân. Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự lực, tự cường và ý thức bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm năm nay nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Tâm linh phường Lào Cai năm 2026. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đến nhân dân và du khách.