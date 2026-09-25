Khánh Hòa an táng 45 hài cốt liệt sĩ

Dự lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; đại diện Quân khu 5, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trước lễ viếng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu tiếp tục dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Việc tổ chức lễ truy điệu, an táng thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho đất nước.

Tìm thấy 39 hài cốt liệt sĩ tại Nhà lao Thành Diên Khánh

45 hài cốt liệt sĩ được an táng lần này là kết quả của quá trình khảo sát, tìm kiếm, khai quật và quy tập tại 3 địa bàn gồm: Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh), núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).

Trong đó, tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ. Đây là địa điểm từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng chiến tranh.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong thành kính dâng hương.

Quá trình tìm kiếm gặp không ít khó khăn khi địa hình, cảnh quan khu vực đã thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt, trong khi nguồn thông tin và nhân chứng lịch sử ngày càng hạn chế.

Từ những thông tin được thu thập, xác minh, các lực lượng đã kiên trì khảo sát, xác định vị trí, tổ chức khai quật và từng bước đưa các hài cốt liệt sĩ trở về.

Số lượng 39 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Nhà lao Thành Diên Khánh cao hơn 2 lần so với dự kiến ban đầu, góp phần làm rõ thêm một phần lịch sử của địa phương, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh tại nơi từng là nhà lao giam giữ các chiến sĩ cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại núi Hòn Chảo, một khu vực có địa hình rừng núi phức tạp, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã phát hiện và đưa về 4 hài cốt liệt sĩ. Việc tiếp cận, khảo sát tại khu vực này gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi các lực lượng phải bám địa bàn, kiểm tra và đối chiếu từng nguồn thông tin để xác định vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Còn tại Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò, lực lượng chức năng tìm thấy và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ.

Đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang Hòn Dung

Tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên đọc điếu văn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Long Biên, việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm.

Công tác tìm kiếm hiện vẫn đối mặt nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất không đầy đủ và ngày càng ít nhân chứng có thể cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, các lực lượng vẫn kiên trì xác minh từng nguồn tin, khảo sát từng khu vực, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng đội tiêu binh thực hiện nghi thức di chuyển, hạ huyệt và an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung.

Những nén hương, đóa hoa và nắm đất được đặt xuống phần mộ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại nhiều địa bàn trên tỉnh.

Từ khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 45 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Nhà lao Thành Diên Khánh, núi Hòn Chảo và Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò được tổ chức viếng, truy điệu và an táng trong đợt này.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại nhiều địa bàn trên tỉnh.

Kết quả trên có sự tham gia của nhiều lực lượng, cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương và những người cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu đưa những người đã hy sinh còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về an nghỉ tại quê hương.