Toàn cảnh buổi chấm điểm các mô hình đèn Trung thu.

Với chủ đề “Sắc màu Trung thu Phù Yên - Vầng trăng yêu thương”, các đội thi đã biễu diễu 20 mô hình đèn, được thiết kế công phu, mang nhiều hình dáng, màu sắc, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách cổ vũ.

Đội thi Tiểu khu 5 thuyết trình về mô hình đèn cá chép vượt vũ môn.

Cuộc thi còn mang đến cho người dân và các em nhỏ trên địa bàn một Tết Trung thu ấn tượng, trọn vẹn niềm vui; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người Phù Yên đậm đà bản sắc dân tộc đến đông đảo du khách.

Mô hình “Thỏ ngọc trông trăng” của Trường Mầm non Huy Hạ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho 3 đội thi xuất sắc nhất.