'Đêm hội trăng rằm'

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn - Ảnh: L.Chi

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức màn biểu diễn múa lân sư rồng đẹp mắt cùng các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi do chính các em thiếu nhi trên địa bàn xã biểu diễn, tái hiện hình ảnh chú Cuội, chị Hằng và nét đẹp truyền thống của đêm rằm phá cỗ.

Dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị đã trao tặng 50 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt; trao 300 suất quà Trung thu bao gồm bánh kẹo, lồng đèn cho các em thiếu nhi trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng