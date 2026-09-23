Rộn ràng Đêm hội Rước Trăng - Phá Cỗ và trao quà Trung thu cho trẻ em phường An Hải

Chương trình văn nghệ tại chương trình.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chương trình đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với phương châm không để bất kỳ em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo UBND P. An Hải trao tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong dịp này, UBND phường An Hải đã trao quà Trung thu cho 614 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bao gồm 334 trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; 203 trẻ em khuyết tật và 77 trẻ em mồ côi. Mỗi suất quà trao tặng trị giá 300.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng hiện vật), với tổng giá trị trao tặng hơn 184 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 43 của HĐND thành phố Đà Nẵng về chính sách an sinh xã hội, dịp Tết Trung thu năm nay, mỗi trẻ em khuyết tật trên địa bàn phường tiếp tục nhận được mức hỗ trợ 500.000 đồng. Những phần quà nghĩa tình không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần sâu sắc, tiếp thêm nghị lực cho các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chương trình phá cỗ tại buổi lễ

Trong khuôn khổ đêm hội, các em nhỏ còn được hòa mình vào không khí tưng bừng với nhiều hoạt động hấp dẫn như thi trải nghiệm trang trí mâm cỗ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu Chị Hằng - Chú Cuội, xem múa lân, rước đèn và phá cỗ Trung thu. Hoạt động chăm lo chu đáo này khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường An Hải dành cho thế hệ mầm non của quê hương.