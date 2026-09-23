Hàng nghìn trẻ em vùng biên vỡ òa trong đêm Trung thu có nghệ sĩ Xuân Bắc, Tự Long

Tối 22/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an tỉnh và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh ... tổ chức chương trình "Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm" tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương cho hàng nghìn thanh thiếu nhi trên địa bàn xã.

Tham dự chương trình có ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh… và chính quyền địa phương. Đặc biệt, các em nhỏ lần đầu tiên được xem trực tiếp nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long diễn hài.

Tết trung thu của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.

Các em học sinh vui vẻ, háo hức khi được ăn tết trung thu tại trường.

Mở đầu chương trình là những tiết mục ca múa nhạc, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân... do các nghệ sĩ, diễn viên và các tài năng nhí trong - ngoài tỉnh biểu diễn khiến trẻ em vùng cao Yên Khương háo hức chờ đón và yêu thích qua tiếng vỗ tay reo hò.

Phát biểu tại chương trình, ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng. Chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương thì tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên những chính sách thiết thực, để các cháu có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt nhất.

Các em học sinh tập trung tại sân trường tham gia Chương trình "Đêm hội trăng rằm".

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương - một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Việc lựa chọn ngôi trường vùng biên làm nơi tổ chức chương trình không chỉ mang đến cho các em một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tỉnh đối với công tác giáo dục ở khu vực biên giới. Từ mái trường này, các em sẽ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành.

Đây cũng là những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của các cấp, ngành và cộng đồng dành cho trẻ em, nhất là trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, dù tham gia chương trình với tư cách khách mời, nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long đã “trút bỏ” những bộ vest lịch lãm, hóa thân thành những nhân vật gần gũi, vui nhộn để mang đến cho các em học sinh những tiết mục hài đặc sắc.

Những tiếng cười, tràng vỗ tay vang lên giữa sân trường vùng cao khi các nghệ sĩ biểu diễn đã tạo nên không khí Trung thu đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên nhiều em nhỏ ở Yên Khương được trực tiếp xem nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long biểu diễn ngay tại sân trường - một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa Trung thu năm nay.

Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long biểu diễn phục vụ các cháu thiếu niên nhi đồng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương.

Bà Lương Thị Cứ, trú tại xã Yên Khương, chia sẻ bà rất vui khi chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đã đồng hành tổ chức đêm Trung thu cho học sinh trên địa bàn. Theo bà Cứ, đây là lần đầu tiên các cháu được đón một Tết Trung thu quy mô, đầy đủ và ấm áp như vậy.

“Nhiều ngày nay, khi biết tin có chương trình, các cháu đều rất háo hức, phấn khởi chờ đợi đến đêm Trung thu để được phá cỗ”, bà Cứ chia sẻ.

Em Lò Thị Yến Nương, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, cho biết em rất vui và háo hức khi được các lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình và trao quà Trung thu cho học sinh trên địa bàn.

“Cháu xin gửi lời cảm ơn đến các bác lãnh đạo đã quan tâm, tổ chức một đêm Trung thu ý nghĩa cho chúng cháu”, em Yến Nương nói.

Một trong những hoạt động thu hút sự chú ý tại chương trình là “Cây ước mơ”. Mỗi em học sinh sẽ viết điều ước của mình và treo lên cây. Nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số điều ước để trao những phần quà thiết thực, ý nghĩa tới các em may mắn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trao 50 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện.

Các đại biểu tham dự chương trình cũng trao hơn 1.000 phần quà Trung thu tới học sinh trên địa bàn xã, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.