Chỉ cần nhắc đến quê nhà Mạc Văn Khoa, người ta sẽ nhớ ngay đến món bánh trứ danh này!

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Anh là một trong những gương mặt diễn viên hài khá nổi tiếng của màn ảnh Việt. Anh từng góp mặt trong loạt phim điện ảnh như Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4, Lật mặt 5, 30 chưa phải Tết, Kẻ ẩn danh, Siêu lừa gặp siêu lầy...

Nam diễn viên Mạc Văn Khoa.

Bên cạnh những thông tin về nam diễn viên, quê nhà Mạc Văn Khoa còn được nhiều người biết đến với nền ẩm thực mang đậm dấu ấn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, bánh đậu xanh Hải Dương là cái tên gần như không thể bỏ qua.

Bánh đậu xanh được làm từ những nguyên liệu khá giản dị như đậu xanh, đường và dầu thực vật. Bánh thường được ép thành từng miếng nhỏ, có màu vàng đặc trưng, khi ăn dễ dàng cảm nhận vị bùi, thơm của đậu xanh hòa cùng vị ngọt.

Bánh đậu xanh Hải Dương - món bánh làm nên "thương hiệu" quê nhà nam diễn viên Mạc Văn Khoa.

Điểm thú vị của món bánh này nằm ở cách thưởng thức. Một miếng bánh đậu xanh nhỏ, dùng cùng tách trà nóng, tạo nên sự kết hợp quen thuộc trong văn hóa ẩm thực miền Bắc.

Không cầu kỳ về hình thức, bánh đậu xanh lại có sức sống lâu bền bởi hương vị đặc trưng và sự tiện lợi. Đây cũng là món quà thường được nhiều người lựa chọn khi có dịp ghé Hải Dương hoặc mua về biếu người thân.

Không cầu kỳ về mặt hình thức nhưng món bánh này lại có sức sống lâu bền.

Bánh đậu xanh Hải Dương có hương vị đặc trưng khó nhầm lẫn. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay khéo léo và sự chăm chút của người làm bánh, những miếng bánh nhỏ bé mang vị bùi thơm của đậu xanh, ngọt dịu và mềm mịn đã trở thành thức quà nổi tiếng của vùng đất này.

Đằng sau món bánh dân dã ấy còn lưu truyền một câu chuyện thú vị về nguồn gốc tên gọi. Theo giai thoại, trong một lần vua Bảo Đại có chuyến kinh lý qua Hải Dương, người dân địa phương đã dâng lên nhà vua loại bánh được làm chủ yếu từ đậu xanh. Sau khi thưởng thức, vua được cho là rất yêu thích bởi bánh có vị ngọt thanh, mềm mịn và đặc biệt thích hợp dùng cùng trà.

Tương truyền, sau chuyến đi, bánh đậu xanh Hải Dương được ban sắc khen thưởng. Trên sắc có hình “Rồng Vàng” - biểu tượng gắn với quyền uy của nhà vua. Từ đó, cái tên bánh đậu xanh Rồng Vàng dần trở nên quen thuộc và được sử dụng để gọi món đặc sản nổi tiếng này.

Mỗi thương hiệu có thể có cách điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu và phương pháp chế biến riêng, nhưng nhìn chung bánh vẫn giữ những đặc điểm quen thuộc: màu vàng, vị ngọt vừa phải, hương thơm đặc trưng của đậu xanh và kết cấu mềm, dễ tan trong miệng.

Qúa trình làm bánh đậu xanh.

Ngày nay, bánh đậu xanh được đóng gói với nhiều kích thước khác nhau, thuận tiện để mang đi xa. Món bánh cũng xuất hiện trong những giỏ quà đặc sản dành cho du khách muốn mang một chút hương vị của vùng đất này về nhà.

Vì thế, nếu tìm hiểu về quê hương Mạc Văn Khoa, bên cạnh những địa danh hay câu chuyện về con người nơi đây, bánh đậu xanh cũng là một nét đặc trưng khó bỏ qua. Từ một món bánh dân dã, thức quà này đã trở thành cái tên gắn chặt với hình ảnh Hải Dương trong ký ức của nhiều người.