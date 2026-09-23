Săn 'mùa thu' giữa trời 31 độ C ở TP.HCM

Hàng lộc vừng đổi màu dọc đường Trường Sa (TP.HCM) được chia sẻ trên MXH, thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh. Giữa thời tiết 31 độ C, áo len, cardigan vẫn xuất hiện.

Khoảng 9h sáng ngày 22/9, đoạn đường Trường Sa dưới chân cầu Thị Nghè nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập bên dưới hàng cây lộc vừng. Điểm chung dễ nhận ra giữa cái nắng 31 độ C của TP.HCM là những bộ trang phục mang đậm sắc màu mùa thu bao gồm cardigan nâu, áo len mỏng màu kem, váy dài và sơ mi trắng. Hàng cây ven sông đang mùa thay lá vàng vô tình biến nơi đây thành địa điểm chụp ảnh thu hút nhiều sinh viên và người trẻ tìm đến.

Diện đồ len "săn" thu

Theo ghi nhận, phần lớn bạn trẻ tìm đến đây sau khi xu hướng chụp ảnh dưới hàng cây thay lá lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Nhóm bạn gồm Thái Hòa (20 tuổi), Văn Chương (20 tuổi) và Anh Sơn (23 tuổi), sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, cũng chọn cách chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục màu trung tính và phụ kiện trước khi bấm máy.

Thay vì tạo dáng liên tục, Thái Hòa chọn một gốc cây, ngồi xuống mở cuốn sách mang theo và giữ nguyên tư thế trong vài phút để bạn đi cùng canh góc sáng.

Chia sẻ về lý do chọn phong cách này, Thái Hòa nói: "Mình thấy khung cảnh ở đây khá đẹp, có chút nên thơ nên muốn chụp theo kiểu tự nhiên hơn. Đọc sách dưới hàng cây cũng hợp với không khí mùa thu".

Đi cùng Hòa là Văn Chương và Anh Sơn. Cả hai không chuẩn bị quá nhiều phụ kiện mà tập trung tìm những bãi cỏ có lá vàng để lần lượt chụp cho nhau.

Trúc Linh (24 tuổi) làm việc tại một công ty giải trí gần khu vực này. Sau giờ làm, cô ghé qua đường Trường Sa vì địa điểm ở gần công ty. Thấy hàng cây đang thay lá, Linh chọn áo khoác len mỏng, khăn choàng cổ và tranh thủ chụp vài bộ ảnh trước khi trở về.

Tuy nhiên, việc khoác lên mình lớp áo vốn dành cho mùa lạnh giữa thời tiết oi nồng nhanh chóng trở thành thử thách. Chiếc cardigan chỉ thực sự được mặc kín khi đứng trước ống kính. Ngay sau mỗi lượt bấm máy, nhiều người lập tức lùi vào bóng râm, cởi áo khoác vắt lên tay hoặc khoác hờ qua vai.

"Mùa thu" hiếm có của TP.HCM

Khoảng góc đường gần chân cầu Thị Nghè, không khí ghi hình diễn ra rộn ràng không kém. Thầy Nguyễn Văn Tưởng, giảng viên luật thuộc Đại học Thủy lợi, chọn đưa các tân sinh viên vừa bước vào năm học mới đến đây để lưu lại những khung hình kỷ niệm.

Điểm đặc biệt khiến nhóm sinh viên chú ý ngay khi vừa đặt chân tới là hàng cây lộc vừng đang trong thời điểm chuyển màu rõ rệt. Trên những tán cây, sắc lá vàng, cam đã xuất hiện phủ dày bên cạnh các mảng xanh, rơi rụng rải rác xuống thảm cỏ phía dưới.

Chia sẻ về ý định đưa học trò đến đây, thầy Tưởng nói: "Ở TP.HCM không dễ gặp khung cảnh như thế này. Các em mới vào trường, tôi muốn đưa các em đến một nơi có cảnh quan khác ngày thường để vừa chụp ảnh, vừa lưu lại kỷ niệm những ngày đầu đại học".

Nằm dọc theo tuyến đường Trường Sa có hai điểm tập trung đông đảo bạn trẻ tìm đến mỗi mùa lộc vừng thay lá. Trong đó, đoạn nằm dưới chân cầu Thị Nghè luôn là nơi thu hút lượng người đông hơn cả. Lợi thế của vị trí này là khả năng mở rộng góc máy, lấy trọn toàn bộ hàng cây.

Qua theo dõi các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Thái Hòa mới nhận ra ngay giữa lòng thành phố lại tồn tại một góc không gian mang đậm hơi thở mùa thu.

"Tôi sống ở TP.HCM cũng khoảng 3 năm nhưng không nghĩ ở thành phố lại có một đoạn đường nhiều lá vàng như vậy. Nhìn ngoài đời cây và lá đẹp hơn trong ảnh, nhất là khi đứng từ phía bờ sông", Hòa nói.

Vào buổi sáng trong một tuần qua, khu vực hướng ra bờ sông thường xuyên ghi nhận lượng người đổ về đông đúc. Những nhóm đến sau chủ động đứng chờ ở không gian bên ngoài, kiên nhẫn đợi xuất hiện khoảng trống dưới tán lá mới bước vào tác nghiệp. Tùy thuộc vào ý đồ thẩm mỹ, có người ưu tiên chọn vị trí lá rơi dày trên cỏ, có người lại chọn lùi xa hơn để bao quát cả hàng cây lẫn dòng nước vào khung hình.

Tương tự, Văn Chương đánh giá chính sự hòa quyện giữa hàng cây, thảm cỏ và dòng sông đã tạo ra nét khác biệt lớn cho nơi đây so với những địa điểm chụp ảnh vốn đã quen thuộc trong đô thị.

Theo người dân sống đối diện khu vực chụp ảnh, sắc lá lộc vừng chuyển biến liên tục từng ngày và những mảng màu vàng rực rỡ hôm nay hoàn toàn có thể nhanh chóng thưa thớt chỉ sau 1-2 tuần.

Màu lá vàng, cam phủ rải rác trên vỉa hè và thảm cỏ đã mang lại diện mạo mới mẻ, khác biệt cho đoạn đường Trường Sa vốn dĩ quen thuộc đối với cư dân địa phương.

Thời điểm nắng bắt đầu gắt hơn về trưa cũng là lúc các mảng lá rụng dưới gốc cây hiện lên rực rỡ và nổi bật hơn dưới ánh mặt trời. Trong khi một số nhóm bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi, những lượt người mới vẫn tiếp tục tìm đến. Trong khoảng thời gian vài tuần ngắn ngủi, đoạn đường ven kênh này đã trở thành một trong những điểm đến hiếm hoi giúp người dân TP.HCM thưởng thức trọn vẹn một góc khung cảnh mùa thu khác biệt giữa lòng thành phố.