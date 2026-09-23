Lung linh thi rước đèn Trung thu ở xứ Trà

Tối 22/9, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Thái Nguyên vui hội trăng rằm 2026” và Cuộc thi rước đèn Trung thu cấp tỉnh với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”.

Chương trình thu hút đông đảo nhân dân và các em thiếu nhi đến tham dự, cùng hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

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Hàng chục nghìn người dân đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp để tham dự chương trình.

Mở đầu đêm hội là chương trình nghệ thuật như: Vầng trăng cổ tích, Giấc mơ của Trăng, Trăng rằm xuống phố, Ánh trăng cho em; cùng màn trống hội, múa lân – sư – rồng, hoạt cảnh Chú Cuội – Chị Hằng, biểu diễn xiếc và các liên khúc dành cho thiếu nhi.

Người dân và các em thiếu nhi hào hứng tham dự chương trình

Các tiết mục được dàn dựng như một bức tranh Trung thu nhiều sắc màu, đưa khán giả trở về với thế giới tuổi thơ qua những giai điệu trong trẻo và những ký ức thân thương về đêm hội trăng rằm.

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Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Điểm nhấn của đêm hội là Cuộc thi Rước đèn Trung thu tỉnh Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Mùa trăng yêu thương”.

Theo thể lệ, 30 xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia phần thi trực tiếp, gồm thi mô hình đèn và thi rước đèn Trung thu. Các mô hình không chỉ được đánh giá về ý tưởng, hình thức thể hiện mà còn được khuyến khích ứng dụng công nghệ, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và thể hiện những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Các xã, phường thi rước đèn Trung thu

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng những phần quà Trung thu tới các em thiếu nhi. Những phần quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Các xã, phường rước đèn Trung thu tại đêm hội.