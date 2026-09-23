Ấm áp “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” trên biên giới Ia Dom

Dự chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ cùng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom.

Các em học sinh háo hức khi được xem các tiết mục tại chương trình. Ảnh: P.D

Với chủ đề “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động hấp dẫn như hoạt cảnh “Trăng rằm bản em”, các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật, giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, rước đèn, múa lân, phá cỗ.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, lực lượng Bộ đội Biên phòng và toàn xã hội đối với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các em học sinh háo hức khi được xem múa lân. Ảnh: P.D

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dành nhiều thời gian để giao lưu với các em thiếu nhi, chia sẻ về ý nghĩa của Tết Trung thu và nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với học sinh khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các em luôn chăm ngoan, học giỏi, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dành sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) trao xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Chính ủy BĐBP tỉnh tặng quà cho thiếu nhi. Ảnh: P.D

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 7 chiếc xe đạp và 1.250 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới. Đặc biệt, 1.148 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom đều được nhận quà Trung thu.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 hơn 500 triệu đồng.

Niềm vui của các em nhỏ khi được nhận quà trung thu. Ảnh: P.D

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: P.D

Đại diện xã Ia Dom và các đơn vị trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các em. Ảnh: P.D

Các đồng chí lãnh đạo vui phá cỗ trung thu cùng các em nhỏ. Ảnh: P.D