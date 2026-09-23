Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 318 năm ngày mất Tể tướng Nguyễn Quán Nho

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa cùng các đại biểu, nhân dân và con cháu dòng họ Nguyễn Quán đã dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của Tể tướng Nguyễn Quán Nho đối với quê hương, đất nước.

Nguyễn Quán Nho quê xã Vãn Hà, huyện Thụy Nguyên, xứ Thanh Hoa, nay thuộc xã Thiệu Hóa. Sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, ông nổi tiếng là người có nghị lực, hiếu học. Năm 1667, ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Mùi, niên hiệu Cảnh Trị thứ 5 đời vua Lê Huyền Tông.

Nhân dân xã Thiệu Hóa dâng hương tưởng niệm 318 năm ngày mất của danh thần Nguyễn Quán Nho. ﻿Ảnh: BTC

Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Quán Nho lần lượt đảm nhiệm nhiều trọng trách trong bộ máy chính quyền thời Lê Trung Hưng như Phó Đô ngự sử, Tả Thị lang Bộ Lại, Đô ngự sử, Thượng thư Bộ Binh và Tham tụng. Trong thể chế chính trị thời Lê Trung Hưng, Tham tụng là chức vụ quan trọng trong phủ Chúa, tương đương Tể tướng.

Các tư liệu lịch sử ghi nhận Nguyễn Quán Nho là vị quan thanh liêm, giản dị, khoan dung, được người đương thời kính trọng. Trong quá trình làm quan, ông quan tâm đến đời sống nhân dân, sản xuất nông nghiệp và những công việc thiết thực như đắp đê, làm đường. Tên tuổi ông được lưu truyền qua câu “Tể tướng Vãn Hà, thiên hạ âu ca”, thể hiện sự kính trọng của người dân đương thời.

Năm 1708, Nguyễn Quán Nho qua đời. Đến năm 1993, Đền thờ và khu mộ Tể tướng Nguyễn Quán Nho được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Di tích hiện còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp của ông như sắc phong, bài vị, câu đối và bức tranh truyền thần chân dung Nguyễn Quán Nho.

Lễ dâng hương là dịp tưởng nhớ, tri ân danh nhân của quê hương, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống hiếu học, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong các thế hệ hôm nay và mai sau.