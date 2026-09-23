Mang niềm vui Trung thu đến con em cán bộ, chiến sĩ Lai Châu

Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các cơ quan cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Tại chương trình, Đại tá Lê Văn Trường, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Những lời căn dặn, tình cảm dành cho thế hệ trẻ là nguồn động viên để các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực học tập, rèn luyện.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng trao quà và động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng. Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh mong muốn các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của gia đình và đơn vị.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các cháu được thưởng thức những tiết mục múa lân, văn nghệ; tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu kiến thức và cùng nhau phá cỗ Trung thu. Những hoạt động vui tươi, gần gũi đã tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đoàn kết, gắn bó, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp trong mùa Trung thu.

Chương trình Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đối với đời sống gia đình cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cháu thiếu niên, nhi đồng đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn và ý nghĩa.

Thông qua hoạt động, sự gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với gia đình tiếp tục được tăng cường, tạo không khí vui tươi trong các cơ quan, đơn vị, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.