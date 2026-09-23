Chàng trai bỏ việc lương hơn 20 triệu đồng về quê làm du lịch

Từ những chuyến xe máy chở khách đầu tiên, anh từng bước xây dựng doanh nghiệp, phát triển cộng đồng “Hà Giang Review Tất Tần Tật” và tham gia các hoạt động quảng bá du lịch địa phương trên nền tảng số.

Bắt đầu lại với những chuyến xe máy đầu tiên

Năm 2023, khi đang có công việc tương đối ổn định tại một doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Nguyễn Thuật quyết định nghỉ việc và trở về Hà Giang. Quyết định này không dễ dàng bởi công việc cũ mang lại cho anh mức thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng cùng nhiều năm kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, mong muốn trở về quê và tìm một công việc gắn với địa phương khiến anh lựa chọn bắt đầu lại.

Những ngày đầu bước vào làm du lịch, Thuật gần như không có kinh nghiệm vận hành. Anh mua máy ảnh, dành thời gian khảo sát các cung đường, tìm hiểu điểm đến, homestay, dịch vụ ăn uống và nhu cầu thực tế của du khách.

Sau đó, anh bắt đầu bằng công việc chở khách bằng xe máy đến các điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang, đồng thời hỗ trợ chụp ảnh cho khách trong hành trình.

Có thời điểm cả tuần chỉ có vài khách, thậm chí không có khách. Thu nhập mỗi ngày chỉ vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, những chuyến đi này giúp Thuật có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với du khách và hiểu rõ hơn những vấn đề họ thường gặp khi khám phá Hà Giang.

Theo anh, khó khăn lớn nhất đối với một người mới bước vào ngành không chỉ nằm ở vốn mà còn là niềm tin.

“Du khách ở xa đến Hà Giang thường phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Họ cần biết thuê xe ở đâu, lịch trình thế nào, nghỉ ở đâu và khi có vấn đề thì ai hỗ trợ. Vì vậy, muốn làm lâu dài thì trước hết phải tạo được niềm tin”, Thuật chia sẻ.

Thay vì mở rộng quá nhanh, anh chọn cách đi từng bước, trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, ghi nhận phản hồi của khách và điều chỉnh sản phẩm.

Từ những chuyến xe đầu tiên, Nguyễn Thuật dần mở rộng hoạt động, xây dựng Mapileng Horizon Travel, cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách đến Hà Giang như tour, xe máy, phương tiện di chuyển và lưu trú.

Đưa du lịch địa phương lên không gian số

Trong quá trình đưa khách đi trải nghiệm, nhận thấy du khách có nhu cầu rất lớn về thông tin trước chuyến đi. Những câu hỏi tưởng như đơn giản về đường đi, điểm tham quan, chỗ nghỉ, thuê xe hay ăn uống lại là vấn đề khiến nhiều người lần đầu đến Hà Giang băn khoăn. Hiểu điều đó, Nguyễn Thuật xây dựng trang cộng đồng “Hà Giang Review Tất Tần Tật”, tạo không gian để du khách và người dân địa phương trao đổi kinh nghiệm.

Với mong muốn chia sẻ thông tin và hỗ trợ những người chuẩn bị đến Hà Giang, cộng đồng này nhanh chóng thu hút lượng lớn thành viên, được nhiều người tham khảo để tìm kiếm thông tin về du lịch Hà Giang.

Nguyễn Thuật cũng dành nhiều thời gian cho việc sản xuất nội dung quảng bá du lịch Hà Giang, từ cảnh quan, văn hóa, ẩm thực đến các cung đường và trải nghiệm thực tế. Với vai trò là Ủy viên Câu lạc bộ KOL tỉnh Tuyên Quang, anh có cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động truyền thông trên môi trường số, từ đó lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị văn hóa và du lịch của vùng cao đến với cộng đồng.

Sau khoảng ba năm trở về quê, công việc của Nguyễn Thuật đã có nhiều thay đổi. Từ việc trực tiếp chở khách bằng xe máy, anh chuyển dần sang xây dựng doanh nghiệp và tổ chức các sản phẩm du lịch chuyên nghiệp hơn. Dù hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng, Thuật vẫn duy trì việc đi thực tế tại các điểm đến để cập nhật thông tin và sản xuất nội dung.

Theo anh, đặc thù của du lịch Hà Giang nằm ở nhu cầu trải nghiệm văn hóa và đời sống bản địa của du khách, chứ không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh. Bởi vậy, người làm du lịch phải là người hiểu rõ vùng đất này hơn ai hết trước khi muốn lan tỏa nó đến số đông.

“Quê hương có rất nhiều điều để giới thiệu. Tôi muốn những gì mình chia sẻ phải gần với thực tế, để du khách đến Hà Giang có sự chuẩn bị tốt hơn và có những trải nghiệm đáng nhớ”, Nguyễn Thuật nói.