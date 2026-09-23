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Mùa thu hoạch hoa súng ở Bangladesh

Mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11 là thời điểm hoa súng nở rộ tại nhiều vùng đất ngập nước ở Bangladesh. Những ngày này, người dân địa phương tất bật chèo thuyền nhỏ thu hái hoa súng mọc tự nhiên.

Báo VietnamPlus
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Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mua-thu-hoach-hoa-sung-o-bangladesh-post1137879.vnp