Mùa thu hoạch hoa súng ở Bangladesh

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)