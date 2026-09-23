Mùa thu hoạch hoa súng ở Bangladesh

Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Một em nhỏ thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân thu hoạch hoa súng tại Barishal, miền Nam Bangladesh, ngày 21/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)