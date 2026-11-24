Với thông điệp "Tôn vinh bản sắc – Tiếp nối di sản – Bồi đắp sức mạnh Việt Nam", chương trình được tổ chức tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City, tỉnh Hưng Yên, là một việc làm thiết thực của Báo Thể thao và Văn hóa nhằm góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa vào cuộc sống.

Đây cũng là sự khẳng định vai trò, trách nhiệm của Báo Thể thao và Văn hóa với tư cách là một trong những cơ quan báo chí chủ lực trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch: Không chỉ thông tin, phản ánh đời sống văn hóa, mà còn chủ động kết nối, kiến tạo những không gian văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Các nghệ sĩ tích cực tập luyện tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City chuẩn bị cho buổi diễn. Ảnh: Hòa Nguyễn

Ngày 24/11/2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính trị và quy định của Quốc hội, đồng thời đánh dấu tròn 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

Tám mươi năm đã đi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển đất nước. Một dân tộc muốn phát triển nhanh và bền vững không chỉ cần tiềm lực kinh tế, sức mạnh khoa học, công nghệ, mà còn cần một nền tảng văn hóa vững chắc, một bản lĩnh dân tộc kiên cường và một hệ giá trị có khả năng kết nối các thế hệ.

Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam càng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ những giá trị được tôn vinh đến những giá trị được thực hành trong đời sống hằng ngày.

Bởi sức sống của văn hóa không chỉ được đo bằng số lượng di sản được vinh danh, mà quan trọng hơn là những di sản ấy được cộng đồng trân trọng, được thế hệ trẻ tiếp nối và trở thành một phần tự nhiên trong đời sống đương đại.

Chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền được Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức cũng xuất phát từ tinh thần ấy.

Từ những câu quan họ đằm thắm, nghĩa tình của vùng Kinh Bắc đến những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh sâu nặng tình quê; từ âm sắc chầu văn xứ Huế đến những giai điệu truyền thống phương Nam; từ tiếng xẩm Hà thành, nghệ thuật chèo cổ đến những sáng tác đương đại, chương trình mở ra một không gian hội tụ những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Ảnh: Hòa Nguyễn

Mỗi vùng miền có một giọng điệu riêng, một phương thức biểu đạt riêng, nhưng tất cả cùng chung một mạch nguồn: tình yêu quê hương, nghĩa đồng bào, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Đó chính là vẻ đẹp của sự thống nhất trong đa dạng – một giá trị làm nên sức mạnh và bản lĩnh văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Khi nghệ sĩ Ấn Độ Sanchita Kulkarni cùng nghệ sĩ Chu Bảo Quế thể hiện làn điệu quan họ Ngồi tựa mạn thuyền; khi ca sĩ Kyo York giới thiệu "Bèo dạt mây trôi" với phần lời tiếng Anh, những làn điệu dân gian Việt Nam có thêm cơ hội vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến với công chúng quốc tế.

Những cuộc gặp gỡ nghệ thuật ấy gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình trước những đổi thay. Hội nhập không có nghĩa là đánh mất mình. Càng hiểu sâu về cội nguồn, chúng ta càng có thể tự tin bước ra thế giới.

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, cần có sự chung tay của các cơ quan quản lý, các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người làm văn hóa, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đặc biệt, cần tạo ra nhiều hơn những không gian để người trẻ được tiếp xúc, trải nghiệm, thấu hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc.

Không thể kỳ vọng thế hệ trẻ yêu di sản nếu di sản xa rời môi trường sống của họ. Không thể mong văn hóa lan tỏa nếu thiếu những phương thức truyền tải hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với thời đại.

Các nghệ sĩ tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City sẵn sàng cho buổi diễn. Ảnh: Hòa Nguyễn

Trong hành trình ấy, Báo Thể thao và Văn hóa đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, kết hợp sức mạnh của báo chí đa nền tảng với việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật có giá trị xã hội.

Từ Giải thưởng Cống hiến, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn đến chương trình nghệ thuật Tinh hoa văn hóa Việt Nam – Hội tụ ba miền, một mạch nguồn xuyên suốt được hình thành: phát hiện, tôn vinh, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Đó cũng là hướng phát triển của một tờ báo không chỉ tạo ra những sản phẩm báo chí có chất lượng, mà còn hướng tới tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng; không chỉ đồng hành với đời sống văn hóa, mà còn góp phần làm phong phú đời sống ấy.

Các nghệ sĩ tại Nhà hát Vinpearl Theatre – Ocean City sẵn sàng cho buổi diễn. Ảnh: Hòa Nguyễn

Với sự quan tâm, chỉ đạo của cơ quan chủ quản Thông tấn xã Việt Nam, sự đồng hành của các cơ quan quản lý văn hóa, các nghệ sĩ và những người tâm huyết với di sản dân tộc, Báo Thể thao và Văn hóa mong muốn góp thêm những việc làm cụ thể, thiết thực để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một ngày để nhắc nhớ về truyền thống, mà cần trở thành điểm khởi đầu cho những hành động bền bỉ trong suốt 365 ngày của năm. Để văn hóa hiện diện trong mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cơ quan, mỗi cộng đồng và trong cách ứng xử giữa con người với con người.

Một chương trình nghệ thuật có thể khép lại sau vài giờ biểu diễn, nhưng những cảm xúc, niềm tự hào và tình yêu văn hóa được khơi dậy cần tiếp tục lan tỏa.

Bởi thành công lớn nhất của một chương trình văn hóa không chỉ nằm ở những tràng pháo tay trong khán phòng, mà còn ở những giá trị được lưu lại trong tâm hồn công chúng.

Đó cũng là điều Báo Thể thao và Văn hóa hướng tới: Để mỗi trang báo, mỗi sản phẩm truyền thông, mỗi sự kiện văn hóa trở thành một nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam, bồi đắp bản lĩnh Việt Nam và khơi dậy khát vọng Việt Nam.

Bởi khi văn hóa sống trong lòng mỗi người Việt Nam, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh của cả dân tộc.

Tác giả: Hiền Lương

Ảnh: Hòa Nguyễn

Báo: Thể thao và Văn hóa