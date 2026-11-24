Các kiến thức, thông tin về mỹ thuật được chuyển tải trong VNFAM Art Games. (Ảnh: VNFAM)

Điểm khởi đầu trong hành trình tìm hiểu sâu sắc hơn về mỹ thuật Việt

Mỗi lượt chơi trong VNFAM Art Games sẽ mở ra một cánh cửa khám phá. Mỗi thử thách sẽ khơi gợi một câu hỏi. Và mỗi tác phẩm được tìm hiểu sẽ trở thành một điểm khởi đầu cho hành trình đến gần hơn với mỹ thuật Việt Nam.

Thông tin về sự ra đời của sản phẩm giáo dục nghệ thuật VNFAM Art Games, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhận định: "Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ, bảo quản và giới thiệu những di sản mỹ thuật quý giá của dân tộc mà còn có sứ mệnh kết nối di sản với công chúng. Mỗi tác phẩm nghệ thuật không đơn thuần là một sáng tạo về tạo hình, mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và bản sắc Việt Nam qua các thời kỳ".

Trong suốt hành trình nỗ lực kết nối di sản đến với công chúng, đội ngũ cán bộ công tác tại bảo tàng đã không ngừng trăn trở về việc lan tỏa giá trị mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung trong đời sống đương đại.

"Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ trong không gian bảo tàng mà còn được tiếp cận, khám phá và lan tỏa rộng rãi trong đời sống đương đại, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là một trong những định hướng phát triển của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam", Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh bày tỏ.

Các bạn trẻ trải nghiệm sản phẩm giáo dục nghệ thuật VNFAM Art Games. (Ảnh: VNFAM)

Xuất phát từ định hướng đó, VNFAM Art Games được xây dựng như một phương thức giáo dục trải nghiệm mới, kết hợp kiến thức mỹ thuật với công nghệ và hình thức trò chơi tương tác. Thông qua 3 trò chơi với nhiều thử thách khác nhau, người tham gia có cơ hội khám phá mỹ thuật Việt Nam một cách chủ động, trực quan và đầy hứng thú.

"Điểm đặc biệt ở sản phẩm này là từ việc nhận diện tác phẩm, tìm hiểu họa sĩ, chất liệu, loại hình nghệ thuật đến khám phá những câu chuyện lịch sử, văn hóa phía sau mỗi sáng tạo nghệ thuật, các kiến thức được chuyển tải thông qua những trải nghiệm thay vì chỉ tiếp nhận một chiều", Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh cho hay.

Việc đưa sản phẩm vào hoạt động đã góp phần đa dạng hóa các sản phẩm văn hóa số, tăng cường kết nối giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với công chúng trẻ; đồng thời, mở ra những hướng tiếp cận mới trong ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên di sản mỹ thuật Việt Nam. Từ đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa.

Bổ sung nguồn học liệu trực quan, sinh động

Với hình thức trực tuyến, chương trình không bị giới hạn bởi không gian và thời gian tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đông đảo công chúng có thể cùng tham gia, trải nghiệm và tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam ở bất cứ đâu có kết nối internet.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn VNFAM Art Games trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình khám phá liền mạch, từ không gian số đến không gian bảo tàng. Sau khi trải nghiệm các trò chơi trực tuyến, người tham gia, đặc biệt là các em học sinh, sẽ có thêm động lực đến bảo tàng, trực tiếp gặp gỡ những tác phẩm và câu chuyện đã được khám phá qua trò chơi. Từ đó, tiếp tục tìm hiểu, trải nghiệm và chinh phục những thử thách mới ngay tại không gian này".

Nét đặc sắc của sản phẩm giáo dục nghệ thuật VNFAM Art Games còn nằm ở sự kết nối giữa trải nghiệm trực tuyến và hoạt động tham quan trực tiếp của du khách tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Một sản phẩm giáo dục số chỉ thực sự có giá trị khi được công chúng đón nhận, thường xuyên sử dụng và không ngừng hoàn thiện trên cơ sở nhu cầu thực tiễn. VNFAM Art Games là cầu nối thiết thực giữa bảo tàng với nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần bổ sung nguồn học liệu trực quan, sinh động cho hoạt động giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận di sản mỹ thuật một cách bình đẳng, linh hoạt và hấp dẫn hơn. ------------------ Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ở một số thử thách, thông qua những câu đố, gợi ý trên nền tảng, người chơi sẽ tìm kiếm và chụp ảnh 9 tác phẩm là Bảo vật quốc gia đang được trưng bày tại bảo tàng. Hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi sẽ được nhận tem theo hướng dẫn. Hoạt động trên khuyến khích người chơi trực tiếp quan sát, khám phá tác phẩm, kết hợp kiến thức tiếp nhận trên môi trường số với trải nghiệm thực tế trong không gian trưng bày.

Về lâu dài, VNFAM Art Games được kỳ vọng không chỉ là trò chơi trực tuyến mà sẽ từng bước phát triển thành một nền tảng giáo dục trải nghiệm số có bản sắc của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nền tảng này sẽ liên tục được bổ sung trò chơi mới, làm phong phú hơn về nội dung và hình thức tương tác.

"Một sản phẩm giáo dục số chỉ thực sự có giá trị khi được công chúng đón nhận, thường xuyên sử dụng và không ngừng hoàn thiện trên cơ sở nhu cầu thực tiễn. VNFAM Art Games là cầu nối thiết thực giữa bảo tàng với nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần bổ sung nguồn học liệu trực quan, sinh động cho hoạt động giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận di sản mỹ thuật một cách bình đẳng, linh hoạt và hấp dẫn hơn", Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh nói thêm.

Truy cập địa chỉ game.vnfam.vn, người chơi có thể tham gia 3 trò chơi với những hình thức trải nghiệm khác nhau. Với trò chơi "Leo tháp", người chơi sẽ chinh phục từng tầng tháp bằng cách trả lời các câu hỏi, câu đố về mỹ thuật với độ khó tăng dần. Ở trò "Ghép tranh" người chơi sẽ ghép các mảnh rời để hoàn thiện một tác phẩm hội họa, đồng thời, khám phá những thông tin và câu chuyện liên quan đến tác phẩm. Trong phần "Vẽ và đoán", người chơi sẽ thể hiện câu trả lời bằng hình vẽ và thử tài suy đoán nội dung tranh do những người chơi khác thực hiện.