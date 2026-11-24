Saiynalin Ounmixay đến từ Lào, hiện đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Hồng Giang

“Phải lòng” văn hóa Việt

Mới chỉ gắn bó với Hà Nội được 7 tháng nhưng cô sinh viên Saiynalin Ounmixay (người Lào, hiện đang theo học tại Trường Đại học Ngoại thương) đã có thể giao tiếp tiếng Việt rất trôi chảy. Trước khi sang Việt Nam, cô đã có thời gian học tập và trau dồi tiếng Việt. Nữ sinh cũng rất xúc động trước sự thân thiện, ấm áp của người dân Việt Nam, cùng vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài.

Trong hành trình học tập tại Trường Đại học Ngoại thương và sinh sống tại Hà Nội, Saiynalin Ounmixay đã có dịp tham gia nhiều hoạt động văn hóa cả trong trường lẫn bên ngoài cộng đồng. Cô từng trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam với hoạt động gói bánh chưng, đồng thời tham gia các chương trình giao lưu, mặc áo dài để cảm nhận rõ hơn đời sống văn hóa bản địa.

Cũng đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, nữ sinh Chen WenHong (Trung Quốc) chia sẻ, cô rất “mê” ẩm thực Việt Nam và luôn ghi chép đẩy đủ công thức các món ăn để có dịp "trổ tài" nấu nướng.

“Việt Nam có rất nhiều món ngon. Em thích nhất là được tự tay vào bếp, nấu những món ăn truyền thống của Việt Nam. Tại ngày hội Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương, em và các bạn sinh viên quốc tế đã có trải nghiệm thú vị khi được nấu các món ăn truyền thống của Việt Nam và các nước”, Chen WenHong cho biết.

Chen WenHong đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt. Ảnh: Hồng Giang

Chen WenHong cũng dành nhiều tình cảm cho sự thân thiện của người Việt. Chính điều này đã giúp cô nhanh chóng phát triển khả năng giao tiếp tiếng Việt và dễ dàng hòa nhập với cuộc sống lẫn việc học tập tại Việt Nam.

Nữ sinh Nga Ratnikova Ianina lại đặc biệt thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của Hà Nội và Việt Nam. Để chuẩn bị hành trang cho việc học tập và khám phá Việt Nam, cô đã học tiếng Việt từ Nga. Hiện tại, nữ sinh có thể giao tiếp trôi chảy tiếng Việt.

Ratnikova Ianina cho biết, càng khám phá Việt Nam, cô càng nhận ra Việt Nam còn rất nhiều điều lý thú mà cô chưa biết tới. Cô thích vẻ đẹp cổ kính của hồ Gươm, đặc biệt là khi mùa thu về, mọi người nô nức chụp ảnh ven hồ. Nữ sinh cũng thích tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám - không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, nơi đã lưu giữ tinh hoa đạo học cùng chiều sâu văn hóa của đất Kinh kỳ.

“Mỗi nơi em đặt chân đến đều mang lại cho em những trải nghiệm thú vị và những kiến thức mới về lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc Việt”, Ratnikova Ianina chia sẻ.

Nữ sinh Nga Ratnikova Ianina. Ảnh: Hồng Giang

Mong chờ giây phút bùng nổ của “Muôn sắc Việt Nam”

Được sống và học tập tại Việt Nam trong dịp cả đất nước hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, các nữ sinh quốc tế bày tỏ sự háo hức được khám phá những điều mới lạ của văn hóa Việt, đặc biệt là được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”.

Saiynalin Ounmixay cho biết, để hiểu hơn về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, cô đã tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Theo nữ sinh, Ngày Văn hóa Việt Nam chính là dấu mốc tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là ngay tại Thủ đô Hà Nội, tối 24-11 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, kết nối văn hóa truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và niềm tự hào Việt Nam đến đông đảo công chúng

“Sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội, các nghệ sĩ trẻ tài năng cho thấy đây là một chương trình quy mô và ý nghĩa, tạo nên sức hút lớn đối với bạn bè quốc tế. Sự kiện nghệ thuật lớn này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, giúp khán giả hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống của người Việt”, Saiynalin Ounmixay chia sẻ.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Muôn sắc Việt Nam

Còn Chen WenHong, cô cảm nhận được sự trân trọng, mong muốn được tiếp nối, giữ gìn văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Mỗi nơi cô đến, giới trẻ Việt đều rất háo hức, chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động văn hóa của đất nước. Thông qua chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, cô muốn tìm hiểu âm nhạc truyền thống, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc Việt Nam cũng như cách các nghệ sĩ trẻ kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

Nữ sinh Nga Ratnikova Ianina cho rằng, “Muôn sắc Việt Nam” sẽ giúp người nước ngoài hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống của Việt Nam ngay cả khi họ không biết tiếng Việt. Nữ sinh Nga đặc biệt háo hức với màn bắn pháo hoa quy mô lớn tại Sân vận động Mỹ Đình vì được hòa mình vào bầu không khí sôi động cùng mọi người.

Đến Việt Nam ở những thời điểm khác nhau nhưng cả ba nữ sinh quốc tế đều dành sự yêu mến, quan tâm đặc biệt cho văn hóa Việt. Sau khoảng thời gian sinh sống và học tập tại Việt Nam, Saiynalin Ounmixay, Chen WenHong và Ratnikova Ianina đều khẳng định việc chọn Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương để học tập, gắn bó chính là quyết định đúng đắn, giúp các nữ sinh tích lũy cho mình nhiều kiến thức bổ ích, cũng như trưởng thành hơn.

Ba nữ sinh muốn gửi đến các bạn trẻ quốc tế đang học tập và sinh sống tại Việt Nam: Hãy cùng khám phá, trải nghiệm và mở lòng đón nhận văn hóa bản địa, để sau mỗi chuyến đi chúng ta càng thêm yêu và trân quý mảnh đất này.

PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên, giảng viên, thành viên nhóm nghiên cứu về Công nghiệp văn hóa Trường Đại học Ngoại thương cho biết, năm nay, nhà trường có tư duy đổi mới toàn diện vì xác định Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là sự kiện phong trào mà phải tạo sự lan tỏa thực chất. Mục tiêu đầu tiên dành cho sinh viên là hiểu sâu về văn hóa Việt Nam để nhận ra vẻ đẹp và chủ động triển khai các dự án gắn với văn hóa.

PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên, giảng viên, thành viên nhóm nghiên cứu về Công nghiệp văn hóa Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Đức Hùng

Một trong những hoạt động tiêu biểu là sáng tạo không gian văn hóa về diều - loại hình nghệ thuật gần gũi, bình dị nhưng sâu sắc, gửi gắm ước mơ của cả thầy và trò, qua đó kỳ vọng các sinh viên tự tin, tỏa sáng. Bên cạnh đó, sinh viên được đi thực tế bảo tàng, tham gia dự án công nghiệp văn hóa với sản phẩm sáng tạo và kết nối cùng nghệ nhân để có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Sáng tạo không gian văn hóa về diều tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Hồng Giang

Đánh giá về quy mô, sự lan tỏa của chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, PGS.TS Trần Thị Ngọc Quyên nhấn mạnh: "Cách tư duy, tổ chức của “Muôn sắc Việt Nam” rất sáng tạo. Ngay cái tên gọi “Muôn sắc Việt Nam” đã hội tụ các giá trị văn hóa của Việt Nam và thậm chí là những dòng chảy trên thế giới.

Bên cạnh đó, cách thức truyền thông của chương trình cũng rất hiệu quả, gần gũi, tạo sự lan tỏa rất lớn. Muôn sắc Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị giúp khách tham quan, du khách và người dân thưởng thức trọn vẹn không khí cũng như những giá trị mang đậm bản sắc Việt".