Cuộc họp do NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Tham dự có GS sử học Lê Văn Lan; ông Nguyễn Hữu Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; nhà báo Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Duy); ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng; bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu di tích, Thư ký Hội đồng cùng các thành viên và đại diện các phòng chuyên môn.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng cố vấn

Hội đồng cố vấn được thành lập theo Văn bản số 23486/UBND-KGVX1 ngày 20.11.2026 của UBND tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở Kế hoạch số 425/KH-UBND ngày 24.10.2026 về tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Kể chuyện thời đại Hùng Vương bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

Lấy cảm hứng từ thời đại các Vua Hùng dựng nước, “Hào khí Lạc Hồng” hướng tới tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần góp phần hình thành bản sắc dân tộc Việt Nam. Chương trình được định hướng không chỉ là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, hình ảnh, không gian thực cảnh và các giải pháp dàn dựng sân khấu đương đại.

Tại cuộc họp, Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông VietTimes (VietTimes Media), đơn vị thực hiện chương trình, cùng ê-kíp sáng tạo với sự tham gia của đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long đã trình bày ý tưởng tổng thể, cấu trúc kịch bản, phương án nghệ thuật và dàn dựng.

Đặt trong không gian văn hóa đặc biệt của Đền Hùng, chương trình hướng tới đưa những câu chuyện về thời đại Hùng Vương đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu hình tượng. Tuy nhiên, đây cũng là một đề tài có những đặc thù riêng, bởi lịch sử thời đại Hùng Vương đan xen giữa những tư liệu được nghiên cứu, xác định và các lớp huyền thoại, huyền tích được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Góp ý tại cuộc họp, GS sử học Lê Văn Lan lưu ý vấn đề phục trang cần được nghiên cứu thận trọng, bảo đảm phù hợp với những nhận thức khoa học về đời sống vật chất của người Việt thời kỳ này. Theo ông, dù chưa có đầy đủ mẫu hình để phục dựng trang phục thời Hùng Vương, việc sáng tạo vẫn phải dựa trên những căn cứ lịch sử đã được xác lập, không thể tùy ý hình dung. GS Lê Văn Lan cũng nhấn mạnh tiềm năng để chương trình trở thành một sản phẩm văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Những ý kiến này đặt ra yêu cầu đối với ê-kíp sáng tạo: không chỉ tạo dựng một không gian trình diễn đẹp mắt mà còn phải có cơ sở văn hóa, lịch sử trong từng chi tiết thể hiện, từ trang phục, đạo cụ đến ngôn ngữ biểu đạt và hình tượng nghệ thuật.

Đạo diễn Mai Long báo cáo về chương trình

Đề cao sức hấp dẫn, tránh biến sân khấu thành bài học lịch sử

Đánh giá về ý tưởng chương trình, NSND Vương Duy Biên cho rằng “Hào khí Lạc Hồng” là một sản phẩm nghệ thuật mới, nhưng cũng là đề tài khó. Bởi khi khai thác huyền sử, huyền tích, mỗi người có thể có một hình dung khác nhau về quá khứ. Vì vậy, quá trình xây dựng hình tượng và lựa chọn cách thể hiện khó tránh khỏi những ý kiến khác biệt.

Theo NSND Vương Duy Biên, điều quan trọng là ê-kíp phải tìm được cách sáng tạo để khơi gợi cảm xúc, sự tưởng tượng và đồng cảm của khán giả, nhưng những hình ảnh được tạo dựng vẫn phải mang tinh thần, cốt cách Việt Nam.

Với những câu chuyện quen thuộc như Sơn Tinh, Thủy Tinh, đã có nhiều tác phẩm khai thác trong các loại hình nghệ thuật, do đó chương trình cần nghiên cứu một lối kể mới thay vì chỉ trình bày tuần tự các sự tích.

Ông gợi mở hai hướng tiếp cận: ể lại câu chuyện theo trình tự vốn có hoặc nghiên cứu phương thức kể chuyện mới, tạo sức hấp dẫn và phù hợp hơn với đối tượng khán giả. Trong đó, nếu lựa chọn cách kể mới, ê-kíp cần xác định rõ ngôn ngữ biểu đạt và mạch cảm xúc xuyên suốt, tránh để chương trình nghiêng về lối trình bày mang tính chính luận.

Một vấn đề khác được Chủ tịch Hội đồng đặc biệt lưu ý là ranh giới giữa trình diễn và nghệ thuật thực cảnh. Theo ông, phương án hiện tại cần được nghiên cứu sâu hơn để thực sự phát huy đặc trưng của loại hình thực cảnh, thay vì mới dừng ở việc đưa các tiết mục lên sân khấu trình diễn.

GS Lê Văn Lan đóng góp ý kiến

“Đến xem chương trình, khán giả phải thấy đã tai, đã mắt chứ không phải là học tập lịch sử”, NSND Vương Duy Biên nhấn mạnh, đồng thời cho rằng chương trình cần đề cao hơn nữa tính giải trí, sự hấp dẫn và khả năng tạo ấn tượng với người xem.

Mỗi màn, mỗi chương cần có điểm nhấn riêng, những hình ảnh mới lạ, bất ngờ, đẹp mắt để thu hút khán giả. Khi nghệ thuật đủ sức hấp dẫn, thông điệp văn hóa, lịch sử sẽ tự nhiên thấm sâu, thay vì được truyền tải theo cách hô hào, áp đặt.

Về phương diện dàn dựng, NSND Vương Duy Biên lưu ý cần xác định thời lượng hợp lý, hạn chế lời thoại, chú trọng khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, âm nhạc và hành động sân khấu.

Phục trang cần phù hợp với bối cảnh lịch sử, hướng tới sự mộc mạc, thô sơ, ưu tiên chất liệu và sản phẩm từ thiên nhiên. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ phải được tính toán để hỗ trợ ngôn ngữ nghệ thuật, không lấn át hay phá vỡ tinh thần truyền thống.

Những góp ý tại cuộc họp cho thấy bài toán đặt ra với “Hào khí Lạc Hồng” không đơn thuần là tái hiện một số câu chuyện thời đại Hùng Vương, mà là tìm được phương thức chuyển tải di sản bằng nghệ thuật đương đại.

Làm sao để lịch sử không chỉ được kể lại mà còn được cảm nhận; để huyền tích không mất đi sức gợi khi bước lên sân khấu; và để công nghệ trở thành phương tiện mở rộng trải nghiệm thay vì thay thế giá trị văn hóa cốt lõi.

Ông Nguyễn Hữu Điền, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đóng góp ý kiến

Kết luận cuộc họp, NSND Vương Duy Biên khẳng định Hội đồng nhất trí cao với ý tưởng tổng thể, kịch bản và phương án nghệ thuật của chương trình. Hội đồng ghi nhận sự chuẩn bị công phu, định hướng bám sát các giá trị lịch sử, văn hóa thời đại Hùng Vương và sự phù hợp với không gian Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng thời, các thành viên đề nghị đơn vị thực hiện và ê-kíp sáng tạo tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn thiện nội dung kịch bản, phương án nghệ thuật và hồ sơ chương trình.

Sau cuộc họp, hồ sơ sẽ được gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

Đền Hùng không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là không gian văn hóa, tâm linh thiêng liêng trong đời sống tinh thần người Việt. Bởi vậy, việc xây dựng một chương trình nghệ thuật thực cảnh tại đây vừa mở ra cơ hội làm mới phương thức tiếp cận di sản, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ sự chuẩn mực và chiều sâu văn hóa của vùng đất Tổ.

Nếu được đầu tư bài bản từ nghiên cứu lịch sử, nội dung sáng tạo đến tổ chức biểu diễn, “Hào khí Lạc Hồng” có thể trở thành một sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của Phú Thọ, góp phần đưa những câu chuyện về cội nguồn đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Quan trọng hơn, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, truyền thống hướng về tổ tiên, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tự hào về lịch sử dân tộc sẽ tiếp tục được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại.