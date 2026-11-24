Tối 16/10/2026, giữa sân vận động Nghĩa Lộ, hàng nghìn bàn tay nắm lấy nhau quanh ngọn lửa. Màn đại xòe khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 có 2.026 người tham gia. Con số ấy trùng với năm tổ chức và cũng là một thông điệp muốn gửi gắm trong một dấu mốc: Sau 5 năm được vinh danh, giá trị của di sản xòe Thái được thể hiện bằng ngôn ngữ của sự kiện, thương hiệu và sinh kế.

Tháng 12/2021, Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh, là di sản thứ 14 của Việt Nam được ghi danh. Với xòe Thái, danh hiệu đó là điểm khởi đầu. Sau danh hiệu di sản gọi tên điệu xòe, điều đất và người Mường Lò nói riêng và cấp tỉnh nói chung làm là “xếp” lại cả nhịp sống của vùng đất Mường Lò, để biến di sản thành tài sản.

Ông Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Sau 5 năm kể từ khi Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy và quảng bá di sản, trong đó, chú trọng vào việc duy trì sinh hoạt văn hóa cộng đồng, truyền dạy cho thế hệ trẻ, phát huy vai trò nghệ nhân, tổ chức lễ hội thường niên, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa giá trị di sản”.

Gìn giữ di sản, rồi biến di sản thành tài sản, là một hành trình dài. Trong hành trình ấy, người giữ vai trò quan trọng nhất vẫn là chủ thể của điệu xòe: người dân Mường Lò. Những cái tên ở Mường Lò đã gắn chặt với điệu xòe, như cố nghệ nhân Lò Văn Biến, nghệ nhân Điêu Thị Xiêng, nghệ nhân Hoàng Thị Văn. Bằng tình yêu và niềm tự hào di sản lớn lao, họ đã dành trọn tâm huyết, nhiệt huyết truyền dạy điệu xòe cho lớp lớp những người trẻ, để điệu xòe được lan tỏa, thẩm thấu hồn cốt vào người xòe.

Điệu xòe cổ cũng được đưa vào hoạt động ngoại khóa tại các trường học, để học sinh không chỉ biết múa mà còn hiểu ý nghĩa của từng bước chân, từng nhịp tay nắm. Xòe vốn sinh ra từ bản làng, rồi lại trở về với bản làng với các đội xòe ở các thôn, bản, vừa phục vụ các sự kiện văn hóa, vừa tham gia hoạt động du lịch cộng đồng. Chính sự tham gia của cộng đồng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho di sản. Người dân vừa là chủ thể gìn giữ, thực hành văn hóa, vừa trở thành những người giới thiệu, quảng bá di sản đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xòe Thái từng bước chuyển hóa từ giá trị văn hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch.

Nếu nghệ nhân và cộng đồng là những người giữ “hồn” cho di sản thì sự quan tâm, định hướng, đồng hành của chính quyền địa phương đã tạo thêm điều kiện để xòe Thái được lan tỏa, phát huy giá trị. Sau khi được UNESCO ghi danh, chính quyền các cấp đã chú trọng tổ chức những hoạt động văn hóa, sự kiện quy mô, đưa xòe Thái trở thành điểm nhấn trong các chương trình quảng bá hình ảnh Mường Lò.

Từ năm 2023, Hội thi “Lung linh vòng xòe” được tổ chức thường niên vào cuối tháng 4, không chỉ là sân chơi để các đội văn nghệ thể hiện tài năng, niềm đam mê với nghệ thuật dân gian, mà còn tạo cơ hội để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, cùng tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống. Năm 2026, từ chủ trương, kế hoạch của tỉnh, chương trình “Điểm hẹn bản sắc văn hóa Lào Cai - Sắc màu văn hóa Nghĩa Lộ” được tổ chức ở phường Nghĩa Lộ với điểm nhấn là các màn biểu diễn múa xòe tiếp tục là một hoạt động đáng chú ý trong hành trình quảng bá di sản.

Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò được tổ chức thường niên, gắn với những màn đại xòe, trở thành điểm hẹn của du khách say điệu xòe hoa khi đến với vùng đất này. Tạo dấu ấn nhân dịp kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được tỉnh tổ chức nhằm tôn vinh di sản. Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, lễ hội không chỉ khơi dậy niềm tự hào về di sản mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống của người Thái khu vực Mường Lò hiện nay.

Quy mô, tầm vóc và ý nghĩa lễ hội đã mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa, thiên nhiên, con người Tây Bắc, đặc biệt là khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của điệu xòe, qua đó, không chỉ nâng cao sức hấp dẫn của Lễ hội Mường Lò mà còn phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Lào Cai đến với du khách trong nước, quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lâm Tới nhấn mạnh: “Trong mỗi dịp lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, chúng tôi luôn muốn mỗi du khách có những trải nghiệm đáng nhớ, được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và sức sống của di sản đã được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ”.

Đặc biệt, trong mỗi dịp lễ hội như thế này, tỉnh luôn xác định quan điểm Nhân dân là chủ thể của lễ hội, đồng thời, cũng chính là người gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và trực tiếp hưởng lợi từ du lịch.

Ông Nguyễn Lâm Tới chia sẻ thêm: “Thông qua lễ hội, tỉnh mong muốn tăng sức hấp dẫn của điểm đến, thu hút du khách, kết nối các sản phẩm du lịch, quảng bá sản vật địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân”. Thực tế, sức hút từ di sản và các hoạt động văn hóa đã góp phần tạo thêm động lực cho du lịch Mường Lò. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã thu hút hơn 40.980 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.950 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 171 tỷ đồng.

Ở Mường Lò hôm nay, xòe Thái không chỉ là biểu tượng của bản sắc và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Điệu múa ấy đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đem du khách đến với bản làng, nuôi dưỡng du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Về lâu dài, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục gắn bảo tồn, phát huy di sản với phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết du lịch. Mục tiêu là đưa Mường Lò trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc, góp phần thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.