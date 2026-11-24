Người Dao Thanh Phán sinh sống chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Người Dao Thanh Phán sinh sống chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kết hợp giữa sắc đen chủ đạo, những đường thêu nhiều màu sắc và các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa tạo nên nét đẹp riêng của trang phục truyền thống người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kết hợp giữa sắc đen chủ đạo, những đường thêu nhiều màu sắc và các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa tạo nên nét đẹp riêng của trang phục truyền thống người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điệu múa bàn cổ của người Dao Thanh Phán gắn liền với Lễ bàn cổ (tức Lễ cấp sắc), nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của nam giới và tưởng nhớ thủy tổ Bàn Vương trong cộng đồng người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục nam giới thiết kế đơn giản, sử dụng chất liệu vải đen truyền thống, chỉ thêu hoa văn điểm xuyết ở hai bên vạt áo, cổ áo và phần gấu quần, gấu áo. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Chiếc chuông nhỏ bằng đồng là đạo cụ chính trong múa chuông của người Dao, mang ý nghĩa tâm linh, kết nối tổ tiên, xua đuổi tà khí và cầu bình an, mùa màng bội thu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kết hợp giữa sắc đen chủ đạo, những đường thêu nhiều màu sắc và các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa tạo nên nét đẹp riêng của trang phục truyền thống người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kết hợp giữa sắc đen chủ đạo, những đường thêu nhiều màu sắc và các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa tạo nên nét đẹp riêng của trang phục truyền thống người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Phán gồm khăn đội đầu, áo dài hai tà, yếm mặc bên trong, thắt lưng nhiều màu và quần hoặc váy. (Ảnh: Khánh Hòa/ TTXVN)

Thắt lưng với sự kết hợp của nhiều gam màu xanh, đỏ, vàng… tạo điểm nhấn cho trang phục truyền thống, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết của cộng đồng Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/ TTXVN)

Điệu múa bàn cổ của người Dao Thanh Phán gắn liền với Lễ bàn cổ (tức Lễ cấp sắc), nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của nam giới và tưởng nhớ thủy tổ Bàn Vương trong cộng đồng người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điệu múa bàn cổ của người Dao Thanh Phán gắn liền với Lễ bàn cổ (tức Lễ cấp sắc), nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của nam giới và tưởng nhớ thủy tổ Bàn Vương trong cộng đồng người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Thanh Phán gồm khăn đội đầu, áo dài hai tà, yếm mặc bên trong, thắt lưng nhiều màu và quần hoặc váy. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Sự kết hợp giữa sắc đen chủ đạo, những đường thêu nhiều màu sắc và các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa tạo nên nét đẹp riêng của trang phục truyền thống người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục của thầy cúng Dao Thanh Phán mang những đặc trưng riêng, gắn với vai trò thực hành các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Khăn đội đầu được gấp chéo tạo hình chóp nhọn như ngọn núi, biểu tượng gắn với môi trường sinh sống lâu đời, những đường thêu ở nẹp ngực và hai bên vạt áo ví như hàng rào bảo vệ ngôi nhà, làng xóm và sự bình yên của cộng đồng. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Trang phục của thầy cúng Dao Thanh Phán mang những đặc trưng riêng, gắn với vai trò thực hành các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Hình thêu vuông phía sau áo là dấu ấn Bàn Vương, biểu tượng gắn với Thủy tổ của người Dao, thể hiện sự hướng về cội nguồn và tổ tiên. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Điệu múa bàn cổ của người Dao Thanh Phán gắn liền với Lễ bàn cổ (tức Lễ cấp sắc), nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của nam giới và tưởng nhớ thủy tổ Bàn Vương trong cộng đồng người Dao Thanh Phán. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)