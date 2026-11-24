Lực lượng kỹ thuật kiểm tra, rà soát các thiết bị, hệ thống kết nối và phương án vận hành tại trận địa, chuẩn bị cho màn trình diễn được thực hiện đồng bộ, chính xác

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) sẽ diễn ra vào 20h ngày 24.11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và đông đảo công chúng trong một đêm hội tôn vinh bản sắc Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt tại khu vực sân vận động, tập trung rà soát phương án bảo đảm an ninh, an toàn, kiểm soát người ra vào và vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ sự kiện.

Tại khu vực sân vận động, lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án bảo đảm an ninh.

Pháo hoa nổ tầm thấp, gồm loại giàn và loại ống, được bố trí trên mái và hai bên cánh gà khán đài B, khu vực triển khai sân khấu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm cho biết, lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động, sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ và kiểm tra các khu vực được phân công.

Công tác kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Những giàn pháo hoa nổ tầm thấp được lắp đặt thành từng cụm, tạo điểm nhấn cho không gian trình diễn nghệ thuật trong đêm “Muôn sắc Việt Nam”

Song song với nhiệm vụ của lực lượng công an, Công ty Bảo An bố trí nhân viên bảo vệ tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động.

Theo ông Đào Việt Anh, nhân viên công ty, trong ca sáng, nhân sự tập trung kiểm soát tại các cổng. Đến chiều và tối, lực lượng bảo vệ được tăng cường lên hơn 100 người.

Nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát vé, ngăn ngừa người không có vé vào khu vực sự kiện, đồng thời chủ động phát hiện, xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng pháo hoa

Bên cạnh công tác an ninh, vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) số 7 bố trí 8 công nhân, chia thành 4 điểm trực, phụ trách 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động.

Các công nhân làm việc liên tục từ 6h đến 22h, bảo đảm vệ sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Tại khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin khẩn trương hoàn thiện các công đoạn vệ sinh.

Phần lớn sảnh và ghế ngồi đã được làm sạch từ trước, tuy nhiên, trận mưa lớn tối 23.11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Vì vậy, ngay từ sáng sớm 24.11, các công nhân tập trung gạt nước, thu gom rác, kiểm tra ghế ngồi và vệ sinh lại hệ thống nhà vệ sinh.

Sử dụng chó nghiệp vụ hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ

Đội vệ sinh được chia thành 3 ca làm việc linh hoạt. Riêng trong ngày 24.11, thời gian làm việc kéo dài đến 24h nhằm bảo đảm cả công tác vệ sinh trước, trong và dọn dẹp sau sự kiện.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống pháo hoa được thiết kế đồng bộ với âm nhạc.

Theo ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), hệ thống sử dụng những thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, với pháo hoa được đồng bộ hoàn toàn theo nhạc, bảo đảm sự khớp nối xuyên suốt giữa âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng pháo hoa.

Đội vệ sinh được chia thành 3 ca làm việc linh hoạt

Với sự phối hợp của các lực lượng an ninh, bảo vệ, vệ sinh môi trường cùng công tác hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, những khâu chuẩn bị tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang được khẩn trương triển khai, hướng tới bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam.