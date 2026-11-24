Chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” được xây dựng nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống tinh thần và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Thông qua những tác phẩm âm nhạc giàu cảm xúc, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình" do Nhạc Viện TP.HCM tổ chức.

NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, việc tổ chức một chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là mong muốn ông ấp ủ khi nhận nhiệm vụ tại Nhạc viện. Với vai trò là đơn vị đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở khu vực phía Nam, Nhạc viện mong muốn góp phần tổ chức những hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa, đưa âm nhạc đến gần hơn với công chúng.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, tên gọi “Đất nước vươn mình” được lựa chọn sau quá trình cân nhắc nhiều phương án. Tên chương trình gợi mở tinh thần phát triển của đất nước, đồng thời định hướng nội dung nghệ thuật xuyên suốt, hướng đến niềm tự hào về những giá trị đã làm nên bản sắc Việt Nam và niềm tin vào tương lai.

NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình".

Chương trình được kết cấu thành 03 chương nghệ thuật: “Cội nguồn – Hồn Việt”, “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” và “Khát vọng – Đất nước vươn mình”. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, tái hiện hành trình từ cội nguồn văn hóa, những chặng đường lịch sử hào hùng đến khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mở màn bằng tiết mục mashup dân ca ba miền Bèo dạt mây trôi – Lý mười thương – Lý quạ kêu – Lý ngựa ô do nhóm Sen Việt biểu diễn, chương trình đưa khán giả đến với không gian âm nhạc dân gian đặc sắc, thể hiện sự phong phú, đa dạng và thống nhất trong bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông qua âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, “Đất nước vươn mình” đưa khán giả trở về với cội nguồn, nhìn lại hành trình lịch sử, đồng thời cảm nhận sức sống của đất nước hôm nay và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Ở chương đầu tiên, “Cội nguồn – Hồn Việt”, những giai điệu sâu lắng của "Đất nước", "Quê hương" cùng tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Gió" đã làm nổi bật vẻ đẹp quê hương, tình yêu nguồn cội và sức sống bền bỉ của văn hóa truyền thống. Các tiết mục có sự tham gia của NSND Quốc Hưng, ca sĩ Võ Hạ Trâm, nhóm Ngũ Sắc Tranh cùng các nghệ sĩ, dàn hợp xướng và vũ đoàn.

Mỗi chương mang một sắc thái riêng, tạo nên mạch nội dung xuyên suốt từ những giá trị truyền thống đến tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển.

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc, tiếng sáo gọi bạn giữa núi rừng, tiếng đàn trên dòng sông quê hương đến những câu hát ru thấm đẫm tình cảm gia đình, âm nhạc góp phần tái hiện những chất liệu văn hóa đã bồi đắp tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương hai “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh giành độc lập, thống nhất và khát vọng xây dựng cuộc sống mới của các thế hệ người Việt Nam. Những ca khúc đi cùng năm tháng như "Đường chúng ta đi", "Bài ca thống nhất", "Những ánh sao đêm" và "Đất nước trọn niềm vui" được thể hiện qua tiếng hát của NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang và NSND Tạ Minh Tâm.

Các tác phẩm không chỉ gợi nhớ những dấu mốc lịch sử đáng tự hào mà còn tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ hai miền Bắc – Nam tạo nên sự đa dạng trong màu sắc biểu diễn, đồng thời thể hiện tinh thần giao lưu, phối hợp giữa các đơn vị đào tạo và hoạt động nghệ thuật.

Khép lại hành trình nghệ thuật, chương ba “Khát vọng – Đất nước vươn mình” hướng đến hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập và phát triển. Các tiết mục Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Khát vọng; Thênh thang đường mới; Đất ơi nở hoa và Đất nước vươn mình thể hiện niềm tin vào tương lai, đồng thời đề cao vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối truyền thống, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Thông qua những chương trình biểu diễn, Nhạc viện TP.HCM có thêm điều kiện giới thiệu năng lực chuyên môn, đội ngũ nghệ sĩ, giảng viên và môi trường đào tạo đến công chúng.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng các nhóm nhạc, hợp xướng và vũ đoàn, chương trình kết hợp âm nhạc truyền thống với nghệ thuật biểu diễn đương đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc và cảm xúc.

Bên cạnh ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình còn là dịp để Nhạc viện TP.HCM phát huy vai trò của một cơ sở đào tạo nghệ thuật biểu diễn.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình “Đất nước vươn mình” không chỉ là hoạt động nghệ thuật tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển đất nước. Từ niềm tự hào về cội nguồn đến khát vọng đổi mới và hội nhập, chương trình góp phần lan tỏa niềm tin, ý chí và quyết tâm chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.