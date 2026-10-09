Để người dân tự tin sử dụng dịch vụ số

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Điềm He đã tiếp nhận 2.821 hồ sơ thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; 2.713 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 96,17%. Toàn bộ 2.821 hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được số hóa, đạt 100%.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Điềm He hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số

Những con số trên là minh chứng tích cực trong việc giúp người dân tiếp cận dịch vụ số. Thay vì trực tiếp đến cơ quan hành chính, người dân đã được các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tạo tài khoản, đăng nhập, kê khai, nộp hồ sơ, thanh toán và theo dõi tình trạng giải quyết trên môi trường điện tử.

Anh Lương Thành Luân, thôn Vân Mộng, xã Điềm He chia sẻ: Trước đây, khi cần giải quyết thủ tục hành chính, tôi thường phải đến trực tiếp cơ quan chức năng nên mất thời gian đi lại. Gần đây, tôi được cán bộ và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đã tự thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú trên điện thoại. Hiện tại tôi đã biết cách đăng nhập, kê khai thông tin, nộp hồ sơ và theo dõi kết quả.

Để người dân có thể tự thực hiện, xã Điềm He triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, cài đặt, kích hoạt sổ sức khỏe điện tử trên VneID và các tiện ích số. Nội dung được lồng ghép trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời phát huy vai trò của các thôn, tổ chức đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”.

Chị Hoàng Thị Hiên, thôn Phiêng Lầy, xã Điềm He chia sẻ: Trước đây tôi đi đâu cũng phải mang theo tiền mặt để chi tiêu, còn bây giờ ra ngoài chỉ cần mang điện thoại. Sau khi được Tổ công nghệ số cộng đồng thôn hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng ứng dụng ngân hàng và quét mã QR để thanh toán một cách thành thạo.

Toàn xã hiện có 16 tổ công nghệ số cộng đồng với 80 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số ngay tại cơ sở. Với những trường hợp chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng kiên trì hướng dẫn, giúp người dân thực hành nhiều lần để có thể tự thao tác.

Toàn xã hiện có 16 tổ công nghệ số cộng đồng với 80 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số ngay tại cơ sở. Với những trường hợp chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng kiên trì hướng dẫn, giúp người dân thực hành nhiều lần để có thể tự thao tác.

Anh Phùng Văn Nhật, thôn Trấn Ninh, xã Điềm He, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn chia sẻ: Khi hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ số, chúng tôi thường làm trực tiếp từng bước để bà con dễ hiểu, dễ thực hiện. Có người chưa quen với điện thoại thông minh nên lúc đầu còn lúng túng, chúng tôi hướng dẫn rồi để bà con tự làm lại, chỗ nào chưa rõ thì tiếp tục hỗ trợ.

Từ thực tế triển khai, xã Điềm He xác định việc hỗ trợ người dân cần hướng tới thay đổi căn bản từ “được hỗ trợ thực hiện” sang “chủ động tự thực hiện”. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Bà Hoàng Thị Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Điềm He cho biết: Xác định nâng cao kỹ năng số cho người dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chủ động sử dụng VNeID, cài đặt, kích hoạt sổ sức khỏe điện tử trên VneID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống; đồng thời phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng trong việc “cầm tay chỉ việc”, nhất là hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Qua đó, từng bước hình thành thói quen, kỹ năng sử dụng công nghệ số, giúp người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các tiện ích số phục vụ công việc, đời sống.

Từ sự đồng hành của chính quyền, cán bộ cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng, người dân Điềm He đang từng bước chuyển từ làm quen, được hướng dẫn sang chủ động thực hiện các dịch vụ số. Khi người dân có thể tự sử dụng những tiện ích số phục vụ công việc và đời sống, chuyển đổi số sẽ từng bước trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.