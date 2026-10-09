Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương nhấn mạnh cam kết đồng hành và hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh khẳng định: Việc hợp tác, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực là trọng tâm chiến lược nhằm giúp tuyến dưới nâng cao năng lực điều trị, hướng tới sự phát triển bền vững của chuyên khoa tai mũi họng tại địa phương.

Các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Về phía đơn vị tiếp nhận, bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai kiêm Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng chia sẻ: Việc Trung tâm Tai Mũi Họng vừa được thành lập kết hợp cùng sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương là bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển chuyên môn sâu tại bệnh viện. Mục tiêu mà bệnh viện hướng tới là thành lập đa trung tâm với nhiều chuyên ngành khác nhau nhằm giúp người dân Đồng Nai và các vùng lân cận được thụ hưởng các dịch vụ y tế, kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên.

Chuyên gia Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thị phạm một ca phẫu thuật, chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Phan Hiếu

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã trực tiếp cập nhật kiến thức lý thuyết và hướng dẫn các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hành các ca phẫu thuật tại phòng mổ của bệnh viện.

Trong đó, TS.BS Nguyễn Hoàng Huy (Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Tai) hướng dẫn chuyên đề và chuyển giao kỹ thuật về giải phẫu tai, sinh lý nghe và thăng bằng; phẫu thuật tiệt căn và bảo tồn trong viêm tai.

TS.BS Nguyễn Thị Tố Uyên (Khoa Tai) chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng trong chẩn đoán và xử trí các biến chứng phức tạp của viêm tai giữa mạn tính; hướng dẫn quy trình, thao tác kỹ thuật và lựa chọn đường tiếp cận tối ưu để phẫu thuật vá màng nhĩ sử dụng kính hiển vi và nội soi.