Cập nhật kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng, nội soi siêu âm tại Hải Phòng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) vừa tổ chức Hội thảo Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) nâng cao và Nội soi siêu âm (EUS) với nội dung đào tạo của Hội Nội soi Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương (APSDE) lần thứ 15 tại Việt Nam.

Các đại biểu, chuyên gia nước ngoài đến từ Hội Nội soi Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương dự hội thảo. Ảnh: TD

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới trong nội soi tiêu hóa, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đội ngũ nhân lực bệnh viện.

Chương trình diễn ra trong hai ngày (8-9/10/2026), có sự tham gia của Giáo sư Seigo Kitano, Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Châu Á - Thái Bình Dương (APSDE); Bác sĩ Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam; PGS.TS Lê Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Phân hội Mật tụy Việt Nam, Trưởng khoa Nội soi và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; cùng các chuyên gia trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.

Hội thảo thu hút đông đảo bác sĩ của bệnh viện và sinh viên y khoa đến dự, trao đổi chuyên môn.

Tại Hội thảo, các chuyên gia trình bày bài giảng với những nội dung chuyên sâu về ERCP nâng cao và EUS cơ bản; EUS - nội soi siêu âm gồm: Đặt ống thông trong tiếp cận đường mật khó: mẹo, thủ thuật và kỹ thuật cứu vãn; Xử trí sỏi và hẹp đường mật phức tạp bằng ERCP; Giới thiệu lấy mẫu mô dưới hướng dẫn EUS: các nguyên tắc cơ bản về FNA/FNB. Bên cạnh lý thuyết, các học viên còn được tham gia thực hành, trực tiếp trao đổi và cập nhật các kỹ thuật chuyên môn.

PGS. Phonthep Angsuwatcharakon - Khoa Y, Đại học Chulalongkorn, Bangkok, Thái Lan giới thiệu kỹ thuật tiên tiến. Ảnh: HN

ERCP và EUS là những kỹ thuật nội soi chuyên sâu, có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường mật, tụy và nhiều bệnh lý tiêu hóa phức tạp. Đây là dịp để các chuyên gia, các nhà khoa học, cùng các nhân viên y tế trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng điều trị người bệnh trong thành phố và các tỉnh thành lân cận

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chia sẻ: "Có những cuộc hội thảo như này luôn là niềm mong đợi của y bác sĩ chúng tôi, đặc biệt với nhóm chuyên ngành tiêu hóa. Các thầy mang đến kỹ thuật mới, giúp chúng tôi cập nhật kiến thức, vận dụng vào khám, chữa bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh".

Chương trình diễn ra trong 2 ngày (8-9/10/2026), với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan. Hội thảo cũng thu hút đông đảo bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và sinh viên y khoa tham dự, trao đổi, cập nhật kiến thức chuyên môn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng Khoa Nội soi - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tâm đắc với những kiến thức thu nhận được từ hội thảo. Ảnh: TD

Hội thảo đã ghi thêm dấu mốc quan trọng cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và mở ra cơ hội cho đội ngũ nhân lực của viện thêm tiếp cận những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa, chăm sóc sức khỏe người bệnh ngày một tốt hơn.