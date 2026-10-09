5 cách phân biệt kính RayBan thật - giả mà người mua nào cũng nên biết

Gõ từ khóa “kính RayBan” trên các sàn thương mại điện tử, người mua dễ dàng thấy những sản phẩm gắn mác “chính hãng” với giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, giá niêm yết của RayBan tại Việt Nam phổ biến từ 2,5 đến hơn 7 triệu đồng. Khoảng cách đó đủ cho thấy thị trường đang có rất nhiều hàng nhái.

Theo anh Huy, kỹ thuật viên tại cửa hàng Kính mắt S (Hà Nội), mỗi tháng cửa hàng nhận nhiều khách mang kính đến nhờ kiểm tra sau khi mua ở nơi khác. “Phần lớn khách chỉ nghi ngờ khi kính bị lỏng bản lề hay bong sơn. Thực ra có những dấu hiệu nhận ra được ngay lúc cầm kính lên”, anh nói. Dưới đây là 5 điểm anh khuyên kiểm tra trước khi mua kính RayBan chính hãng.

1. Logo và ký hiệu khắc laser trên tròng

Kính RayBan thật có logo “Ray-Ban” in sắc nét ở góc trên tròng phải. Trên tròng trái (tính theo hướng người đeo) có ký hiệu “RB” khắc laser rất nhỏ ở góc gần bản lề. Ký hiệu này gần như không thấy khi nhìn thường, phải nghiêng kính dưới ánh sáng hoặc hà hơi vào tròng mới hiện rõ.

Hàng nhái thường thiếu ký hiệu này, hoặc khắc sâu, thô và nhìn thấy ngay bằng mắt thường.

2. Thông số in trên càng kính

Mặt trong càng trái in mã model, mã màu và kích thước, ví dụ “RB3025 001 58□14 135 3N”. Càng phải in chữ “Ray-Ban”, xuất xứ (Made in Italy hoặc Made in China) và ký hiệu CE. Chữ phải đều, sắc, không lem và không bong khi miết tay.

Người mua nên đối chiếu mã model trên càng với mã trên hộp và trên hóa đơn. Ba chỗ này phải trùng nhau.

3. Bản lề và độ hoàn thiện

Kính thật có bản lề kim loại chắc chắn, mở gập êm và đều tay. Gọng được làm nhẵn, không có cạnh sắc hay phần nhựa thừa, hai bên cân đối. Với các mẫu gọng kim loại như RayBan Aviator, đệm mũi được gắn chắc vào gọng, có thể chỉnh được mà không bị lỏng.

4. Hộp, bao đựng và phụ kiện

Kính RayBan chính hãng đi kèm bao đựng có logo, khăn lau, sách hướng dẫn và thẻ bảo hành. Tuy nhiên, anh Huy lưu ý phụ kiện là thứ dễ làm giả nhất. “Hộp đẹp không chứng minh được gì. Nên dùng phụ kiện để loại hàng giả rẻ tiền, còn kết luận thật hay giả thì phải nhìn vào chính chiếc kính”, anh chia sẻ.

5. Giá bán

Đây là dấu hiệu đơn giản nhất. Kính RayBan chính hãng tại Việt Nam hiếm khi có giá dưới 2 triệu đồng, kể cả khi đang khuyến mãi. Một sản phẩm “RayBan chính hãng” giá 300.000-500.000 đồng gần như chắc chắn là hàng nhái.

"Made in China" không phải là hàng giả

Nhiều người lo lắng khi thấy dòng chữ “Made in China” trên càng kính. Thực tế, RayBan thuộc tập đoàn EssilorLuxottica và được sản xuất chính hãng tại các nhà máy ở cả Ý và Trung Quốc. Xuất xứ không quyết định thật hay giả. Điều quyết định là nguồn hàng của nơi bán.

Vì vậy, ngoài 5 bước kiểm tra trên, người mua nên chọn cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, cho phép kiểm tra hàng khi nhận và có cam kết bằng văn bản nếu phát hiện hàng giả. Một chiếc kính dùng nhiều năm, bảo vệ đôi mắt hằng ngày, xứng đáng vài phút kiểm tra kỹ.