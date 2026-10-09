Công an cảnh báo tình trạng lừa đảo trúng thưởng điện thoại iPhone 18

Theo Công an TP Hà Nội, lợi dụng sức nóng của iPhone thế hệ mới, kẻ gian tái diễn các kịch bản “trúng thưởng”, dẫn dụ người dùng chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP. Chiêu cũ nhưng cách thức biến tướng ngày càng tinh vi.

Theo đó, các đối tượng thường gửi thông báo trúng thưởng qua mạng xã hội, kèm đường link và hướng dẫn người nhận thực hiện các bước để nhận quà. Khi người dân làm theo, chúng có thể yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền với lý do nộp thuế, phí nhận thưởng.

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là yêu cầu chuyển tiền trước để nhận thưởng. Các đối tượng có thể viện dẫn những khoản phí như vận chuyển, làm hồ sơ, thuế hoặc xác minh.

Sau lần chuyển tiền đầu tiên, chúng tiếp tục đưa ra các lý do khác để yêu cầu nạn nhân thanh toán thêm. Trong một số trường hợp, kẻ gian còn gọi điện, tự xưng là nhân viên doanh nghiệp hoặc ngân hàng, tạo áp lực để người nhận làm theo ngay.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng và giúp người dân không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ, không lưu trong danh bạ điện thoại, đặc biệt là các cuộc gọi thông báo trúng thưởng và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của “nhân viên”.

Đề cao cảnh giác, không tin rằng quà tặng giá trị lớn có thể dễ dàng đến với mình một cách bất thường. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không truy cập vào các đường link do người lạ gửi.

Đồng thời, tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè về các thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra thường xuyên trên không gian mạng.

Trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok không nên tin tưởng vào trang quảng cáo, khuyến mại và tham gia vào các đường link truy cập để nhận thưởng. Nếu người dân nhận được cuộc gọi với các nội dung tương tự, đề nghị thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn.