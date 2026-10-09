NetApp ra mắt loạt giải pháp đa đám mây lai mới

NetApp công bố loạt năng lực đa đám mây lai (hybrid multi-cloud).

Các giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tính linh hoạt, nâng cao hiệu suất vận hành và duy trì quyền kiểm soát dữ liệu chặt chẽ trên cả môi trường tại chỗ (on-premises) lẫn đám mây công cộng.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của kiến trúc lưu trữ, ông Sandeep Singh, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Nền tảng tại NetApp chia sẻ rằng kiến trúc lưu trữ dữ liệu là nền tảng quyết định hiệu năng và cách vận hành của ứng dụng. Khách hàng không phải đánh đổi giữa hiệu năng, quyền kiểm soát tại chỗ với tính linh hoạt của đám mây.

Nhờ các năng lực mới, NetApp giúp doanh nghiệp phá bỏ ranh giới giữa các môi trường đám mây, vận hành tự chủ hơn và đặt tính hiệu quả cùng chủ quyền dữ liệu làm trọng tâm. NetApp Keystone Sovereign: Cung cấp dịch vụ lưu trữ ưu tiên tính chủ quyền với khả năng quản trị dữ liệu theo khu vực. Khách hàng tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) đủ điều kiện có thể áp dụng cơ chế này để tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về vị trí lưu trữ, kỹ thuật và vận hành. NetApp Console Autonomous Operations: Loại bỏ quy trình phê duyệt thủ công bằng cơ chế tự động phê duyệt dựa trên kết quả. Giải pháp vận hành an toàn ngay cả trong môi trường cô lập hoàn toàn khỏi Internet (air-gapped), tận dụng agentic AI và thiết kế ưu tiên API để chủ động dự đoán sự cố và tối ưu chi phí. NetApp Console Fleet Management: Giúp quản lý tập trung và giám sát hệ thống với hai mô hình triển khai linh hoạt cài đặt trực tiếp trong môi trường của khách hàng. NetApp Console AI ChatOps Interface: Giải pháp tự động hóa dựa trên giao tiếp hội thoại cho hệ thống ONTAP. Nhờ tích hợp cổng LLM mở, hệ thống cung cấp báo cáo do AI tạo dựng, phân tích dự báo và tự động khắc phục sự cố mà vẫn đảm bảo an toàn chính sách bảo mật.

Đánh giá về bước đi này của NetApp, ông Dave McCarthy, Phó Chủ tịch Nhóm tại IDC cho biết các lãnh đạo CNTT đang chịu áp lực lớn trong việc hỗ trợ ứng dụng AI trên môi trường phân tán. Chiến lược đa đám mây lai của NetApp giải quyết triệt để thách thức đó bằng cách kết hợp vận hành tự động, dịch vụ dữ liệu nhất quán và đảm bảo yêu cầu chủ quyền dữ liệu trên một nền tảng thống nhất.