Ứng dụng phương tiện bay không người lái tại các địa phương trở thành nội dung được các đại biểu quan tâm, trao đổi tại hội thảo.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết, tỉnh đã ban hành Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và kế hoạch thực hiện chiến lược với 11 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, tỉnh chủ động triển khai thiết kế hành lang thử nghiệm và ứng dụng phương tiện không người lái trong các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng bản sao số.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nói chung, cũng như ứng dụng phương tiện không người lái nói riêng, Tây Ninh xác định việc triển khai cần xuất phát từ những bài toán thực tế và gắn với thực tiễn. Do đó, tỉnh đặt ra yêu cầu trao đổi với doanh nghiệp, địa phương để xác định những lĩnh vực, bài toán cần ưu tiên, mang lại giá trị thiết thực nhất.

Theo bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, hội thảo được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, góp phần mở ra những cách tiếp cận mới, cơ hội hợp tác và các bước đi cụ thể trong phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái tại Tây Ninh.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp và đơn vị chuyên môn về phương tiện bay không người lái (UAV) đã trao đổi về định hướng phát triển hệ sinh thái, tiềm năng ứng dụng công nghệ và kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại các địa phương; qua đó đề xuất những hướng đi phù hợp với điều kiện của Tây Ninh.

Các thiết bị bay không người lái hỗ trợ giám sát tài nguyên, môi trường và phục vụ công tác quản lý tại địa phương.

Các chuyên đề trọng tâm được trình bày tại hội thảo gồm: Khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp, phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới - Khuyến nghị cho Tây Ninh; Tiềm năng của UAV đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng; Bài toán ứng dụng thực tế tại địa phương - Phường Gia Lộc; Ứng dụng UAV và AI trong xây dựng cơ sở dữ liệu không gian, giám sát tài nguyên - môi trường và phát triển nông nghiệp thông minh - VNPT; Ứng dụng UAV/Robot trong cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy; Ứng dụng Drone và AI trong nông nghiệp - SATY…

Qua trao đổi, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương; đồng thời thảo luận về khung pháp lý, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các mô hình hợp tác, kết nối mạng lưới giữa các đơn vị nghiên cứu, nhà sản xuất và nhà đầu tư.

Những nội dung này góp phần tạo cơ sở để Tây Ninh từng bước triển khai chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, mở ra hướng ứng dụng công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.