SpaceX cạnh tranh với các nhà mạng di động Mỹ

Biểu tượng của Tập đoàn SpaceX tại cổng vào trung tâm vũ trụ Brownsville ở Texas (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Với bên bán là Grain Management, một công ty đầu tư tư nhân, thương vụ bao gồm toàn bộ danh mục phổ tần 800 MHz của công ty này và vẫn cần được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt.

Tần số băng tần thấp có khả năng truyền tín hiệu đi xa và xuyên qua các vật cản như tường nhà, tán cây, giúp cải thiện vùng phủ sóng và chất lượng kết nối trong nhà. Việc sở hữu phổ tần này sẽ giúp dịch vụ Starlink Mobile của SpaceX khắc phục một số hạn chế của kết nối vệ tinh, đồng thời mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ tới các điện thoại di động thông thường.

Hiện Starlink Mobile sử dụng phổ tần băng trung 2 GHz để truyền dữ liệu. Việc kết hợp hai dải tần được kỳ vọng giúp dịch vụ tăng cường vùng phủ sóng và dung lượng kết nối mà không yêu cầu người dùng phải trang bị điện thoại vệ tinh chuyên dụng.

Thương vụ làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với các nhà mạng lớn của Mỹ như T-Mobile, Verizon và AT&T. Cổ phiếu của cả ba doanh nghiệp giảm khoảng 6% trong giao dịch ngoài giờ ngày 8/10. Đại diện Verizon cho rằng việc sở hữu phổ tần chưa đủ để bảo đảm chất lượng dịch vụ nếu SpaceX chưa có mạng lưới phù hợp để khai thác hiệu quả.

Cũng trong tuần này, FCC đã phê duyệt đơn xin triển khai thế hệ vệ tinh Starlink Mobile Gen2, cho phép SpaceX phóng 15.000 vệ tinh sử dụng phổ tần 2 GHz trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống mới dự kiến hoạt động ở quỹ đạo Trái Đất rất thấp nhằm tăng dung lượng truyền tải và giảm độ trễ kết nối.

Theo giới phân tích, SpaceX có thể kết hợp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink với dịch vụ di động để cung cấp các gói kết nối tích hợp, qua đó mở rộng thị phần trên thị trường viễn thông Mỹ.