Học sinh Việt Nam tranh tài thi robotics, hướng tới giải vô địch thế giới tại Mỹ

Các đội tham gia thi đấu FTC mùa giải 2025-2026.

Nhiều năm liên tiếp, FPTU là đơn vị độc quyền được tổ chức quốc tế FIRST uỷ quyền tổ chức giải đấu FIRST Tech Challenge Vietnam - thuộc hệ thống giải đấu robotics uy tín hàng đầu thế giới - dành cho học sinh lớp 7 đến lớp 12, từ 12 đến 18 tuổi tại Việt Nam.

Chủ đề của mùa giải năm nay là “BIOBUZZ”, lấy cảm hứng từ thế giới tự nhiên. Từ "Bio" chỉ sự sống, kết hợp với "Buzz" - từ tượng thanh chỉ tiếng vo ve của côn trùng và sự rộn ràng trong hệ sinh thái. Mùa giải hướng học sinh đến việc ứng dụng tư duy STEM để giải quyết các bài toán bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sống. Trên sân đấu, các robot do các đội thiết kế sẽ mô phỏng lại các hoạt động tự nhiên như thu thập hạt phấn (Pollen), mật hoa (Nectar) và mang về tổ (Hive) để ghi điểm.

Trong mùa giải này, các đội thi sẽ tự tay thiết kế, lắp ráp và lập trình một robot để hoàn thành các thử thách. Cụ thể, mỗi đội phải xây dựng robot có khả năng vận hành ở hai giai đoạn. Ở giai đoạn tự động (Autonomous), robot phải tự thực hiện nhiệm vụ dựa trên code lập trình và hệ thống cảm biến mà không có sự can thiệp của con người. Sang giai đoạn điều khiển (Teleop), học sinh trực tiếp sử dụng tay cầm để vận hành robot và phối hợp với đội liên minh tạo ra các chiến thuật thi đấu.

Điểm khác biệt của FTC nằm ở việc cuộc thi không giới hạn trải nghiệm của học sinh trong một bài thi lập trình hay điều khiển robot. Các đội được khuyến khích phát huy nhiều năng lực khác nhau, từ lập trình, điện tử, gia công cơ khí đến thiết kế đồ họa, thiết kế website, hùng biện, quay phim và truyền thông.

Bên cạnh chế tạo robot, học sinh còn có cơ hội học cách làm truyền thông thương hiệu cho đội, gây quỹ và tiếp cận cộng đồng để hướng tới các giải thưởng của mùa giải. Qua đó, học sinh học cách phối hợp nhiều kỹ năng, giải quyết vấn đề và biến ý tưởng thành sản phẩm có thể vận hành trong thực tế.

Ông Lê Việt Long - Quản lý dự án FTC Vietnam - chia sẻ thông tin về giải đấu.

Mùa giải năm nay dự kiến quy tụ 40 đội, trong đó có 5-7 đội quốc tế, tạo điều kiện để học sinh Việt Nam giao lưu và cọ xát với các đội thi đến từ nhiều quốc gia. Mỗi đội gồm từ 3 đến 15 thành viên, cùng một cố vấn là giáo viên hoặc người có chuyên môn, sẽ tham gia toàn bộ quá trình từ thiết kế, chế tạo, lập trình đến vận hành robot và thi đấu theo liên minh.

Hai đội xuất sắc sẽ có cơ hội giành quyền tham dự Giải vô địch thế giới FIRST Tech Challenge tại Mỹ. Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải là 51 triệu đồng với 27 giải ở nhiều hạng mục, ghi nhận thành tích thi đấu cũng như các năng lực về thiết kế, đổi mới, kết nối cộng đồng và đóng góp của cá nhân.