HONOR 600S ra mắt mở rộng hệ sinh thái thiết bị tại Việt Nam

Tăng cường độ bền, kéo dài thời lượng pin

Ngày 8/10, HONOR chính thức giới thiệu HONOR 600S tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm tập trung vào ba yếu tố gồm độ bền, thời lượng pin và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động hằng ngày.

HONOR chính thức ra mắt HONOR 600S, mẫu smartphone mới tập trung vào độ bền, trải nghiệm AI và thời lượng sử dụng lâu dài.

Theo công bố của hãng, HONOR 600S đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chống rơi, va đập, với thử nghiệm thả rơi từ độ cao lên đến 2,5 mét.

Thiết bị cũng đáp ứng các tiêu chuẩn IP68, IP69 và IP69K về khả năng kháng bụi, kháng nước trong những điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Một tính năng đáng chú ý khác là Wet-hand Touch, cho phép màn hình nhận diện thao tác khi tay người dùng hoặc bề mặt màn hình bị ướt. Công nghệ này giúp việc sử dụng điện thoại thuận tiện hơn trong điều kiện mưa hoặc độ ẩm cao.

Về năng lượng, máy được trang bị viên pin dung lượng 8.100mAh. HONOR cho biết thiết bị có thể phát video trên các ứng dụng mạng xã hội liên tục hơn 21 giờ hoặc chơi game cường độ cao hơn 15 giờ. Tuổi thọ pin được công bố lên đến 6 năm, tùy điều kiện sử dụng.

HONOR 600S hoạt động ổn định ngay cả khi ngâm nước hay tiếp xúc với tia nước áp lực cao.

Hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm hỗ trợ theo dõi trạng thái pin trong dải nhiệt độ từ -30°C đến 50°C. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh HONOR SuperCharge 45W, giúp rút ngắn thời gian chờ sạc và duy trì trải nghiệm sử dụng liền mạch hơn.

Tích hợp AI, tối ưu trải nghiệm sử dụng

HONOR 600S được trang bị nút AI chuyên dụng, tách biệt với nút nguồn. Theo thiết lập mặc định, người dùng có thể nhấn đúp để mở nhanh camera, kể cả khi màn hình đang khóa.

Thao tác nhấn một lần hoặc nhấn giữ cũng có thể được tùy chỉnh để truy cập ứng dụng và tính năng theo nhu cầu.

HONOR 600S được trang bị nút AI chuyên dụng, thiết kế độc lập với nút nguồn, giúp người dùng truy cập nhanh các ứng dụng và tính năng thông minh.

Các công cụ AI tích hợp gồm AI Settings Agent hỗ trợ thiết lập điện thoại, AI Photos Agent phục vụ xử lý hình ảnh, AI Translation hỗ trợ dịch thuật và AI Creation phục vụ sáng tạo nội dung.

Thiết bị vận hành trên nền tảng MagicOS 10, dựa trên Android 16, đồng thời tích hợp Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search.

Trong lĩnh vực hình ảnh, AI Outpainting hỗ trợ mở rộng khung hình, AI Upscale nâng cao chất lượng ảnh và AI Cutout giúp tách chủ thể. Tính năng AI Image to Video 2.0 cho phép chuyển ảnh tĩnh thành video chuyển động.

Về cấu hình, HONOR 600S sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4, RAM vật lý 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Công nghệ HONOR RAM Turbo hỗ trợ mở rộng thêm 16GB RAM theo cơ chế phần mềm, nhằm cải thiện khả năng đa nhiệm. Dung lượng lưu trữ này cũng đáp ứng nhu cầu lưu ảnh, video và cài đặt ứng dụng của người dùng.

Mở rộng hệ sinh thái thiết bị tại Việt Nam

Cùng với HONOR 600S, hãng giới thiệu đồng hồ thông minh HONOR Watch 6, hướng đến nhu cầu luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe.

Sản phẩm có thân máy bằng hợp kim nhôm tái chế, trọng lượng từ 41g và thời lượng pin theo công bố lên đến 35 ngày, tùy điều kiện sử dụng.

Đồng hồ hỗ trợ hơn 120 chế độ thể thao, bao gồm chạy địa hình, cầu lông và bóng đá. Thiết bị có khả năng theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng và giấc ngủ.

Hệ thống GPS băng tần kép AccuTrack kết hợp AI Running Coach hỗ trợ ghi nhận lộ trình, theo dõi hoạt động chạy bộ. Người dùng cũng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi qua Bluetooth.

Bên cạnh đó, HONOR giới thiệu pin dự phòng HONOR CHOICE ES 22.5W Built-In Cable Power Bank dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 22,5W.

HONOR cũng mở rộng hệ sinh thái thiết bị AIoT với HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic.

Sản phẩm tích hợp cáp USB-C, đồng thời có thêm cổng USB-C và USB-A, cho phép sạc tối đa ba thiết bị cùng lúc. Màn hình tích hợp giúp theo dõi dung lượng pin còn lại và trạng thái sạc.

Việc ra mắt đồng thời smartphone, đồng hồ thông minh và pin dự phòng cho thấy HONOR tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Hãng tập trung vào độ bền, thời lượng pin và khả năng ứng dụng AI, hướng đến việc đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng trong công việc, giải trí và đời sống hằng ngày.