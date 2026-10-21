Để đồng thuận trong Nhân dân

Được thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Tân Xuân 1 và Chi bộ Tân Xuân 2, Chi bộ Tân Lâm hiện có 91 đảng viên. Kế thừa những kết quả đạt được của hai chi bộ trước đây, Chi bộ Tân Lâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, trong đó đặc biệt chú trọng đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành động lực thúc đẩy thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Tân Lâm Nguyễn Thanh Phú cho biết, để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, chi bộ luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn với giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Trong đó, đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo đó, mỗi đảng viên không chỉ gương mẫu trong chấp hành chủ trương, chính sách mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả.

Diện mạo khu dân cư Tân Xuân 1 (nay là thôn Tân Lâm, xã Cam Lộ) ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp - Ảnh: L.A

Ông Nguyễn Bá Lợi, tổ 4, Chi bộ Tân Lâm chia sẻ, để việc học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa, trước hết mỗi đảng viên phải gương mẫu trong những công việc gần gũi với đời sống người dân. Cụ thể, tại khu dân cư, ông và các đảng viên trong tổ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong thực hiện các phong trào như: Vận động người dân hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông hay chỉnh trang khu dân cư…

“Điều quan trọng là phải giải thích rõ để bà con hiểu được ý nghĩa, lợi ích của từng công việc. Khi đảng viên tiên phong thực hiện, đồng thời gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân thì sẽ tạo được sự đồng thuận”, ông Lợi khẳng định.

Từ việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhiều phong trào thi đua ở thôn Tân Lâm đã được triển khai hiệu quả, tạo nên những chuyển biến rõ nét. Điển hình như trong xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng để bê tông hóa 2,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng 2 trung tâm văn hóa học tập cộng đồng trị giá gần 2 tỉ đồng, 2 sân bóng chuyền, sân chơi cho thiếu nhi và nhiều công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, chi bộ còn chú trọng huy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư. Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn với chiều dài 3,8km đã được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Những kết quả này không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân trong chung sức xây dựng quê hương, làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ Tân Lâm đã tập trung lãnh đạo Nhân dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để nâng cao thu nhập. Trong đó, chú trọng phát triển cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ, chăm sóc và khai thác hiệu quả cây cao su, phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi, ngành nghề và dịch vụ; khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng từ 44,2 triệu đồng năm 2019 lên 76,3 triệu đồng/người/năm vào năm 2026; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Trước khi sáp nhập, một thôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một thôn đạt chuẩn nông thôn mới mức 2.

Một kết quả đáng ghi nhận nữa là việc học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn phát triển đảng viên nhưng từ năm 2023-2026, các chi bộ trước sáp nhập và Chi bộ Tân Lâm đã kết nạp được 15 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên được thực hiện thường xuyên, gắn với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương. Trong giai đoạn 2015-2026, trên địa bàn không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự hay khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Theo đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cam Lộ Nguyễn Thị Hoàng Oanh, điểm nổi bật của Chi bộ Tân Lâm là đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Nhờ đó, chi bộ đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để củng cố sức mạnh của tổ chức đảng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.