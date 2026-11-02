Đoàn đại biểu tỉnh Pursat thăm, làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Pursat đến thăm tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân 2 nước dày công vun đắp.

Trên nền tảng đó, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các địa phương Campuchia, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và tăng cường sự gắn bó giữa Nhân dân 2 nước.

Ông Heam Khuon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và Hưu trí tỉnh Pursat phát biểu.

Đối với tỉnh Pursat, quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương được thiết lập từ nhiều năm trước, cụ thể hóa bằng Bản ghi nhớ hợp tác cấp tỉnh được ký kết ngày 24-4-2012 giữa Chính quyền tỉnh Pursat và UBND tỉnh Tiền Giang trước đây.

Sau khi tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với tỉnh Pursat rà soát, cập nhật nội dung Bản ghi nhớ, bảo đảm phù hợp với tên gọi, địa giới hành chính và tình hình thực tế của 2 địa phương.

Dự thảo điều chỉnh được tỉnh Đồng Tháp gửi đến tỉnh Pursat để nghiên cứu, góp ý và tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp thông tin khái quát về tổ chức, hoạt động của Hội.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp trân trọng mối quan hệ hợp tác giữa Hội CCB tỉnh Pursat và Hội CCB tỉnh Tiền Giang trước đây. Lãnh đạo tỉnh mong muốn 2 Hội tiếp tục rà soát, điều chỉnh thỏa thuận hợp tác phù hợp với tình hình mới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động nghĩa tình và phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa 2 địa phương.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị thời gian tới, 2 tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể và mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Heam Khuon.

Đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh Pursat quan tâm, hỗ trợ Đội K91 tỉnh Đồng Tháp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhất là trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2027).

Ông Heam Khuon tặng quà lưu niệm cho đồng chí Huỳnh Minh Tuấn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Văn Tám, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp thông tin khái quát về tổ chức, hoạt động của Hội; những kết quả nổi bật trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo đời sống hội viên và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, đề xuất 2 Hội tiếp tục kế thừa, điều chỉnh các nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động giao lưu, nghĩa tình và hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Đồng Tháp có nhu cầu hợp tác, đầu tư tại tỉnh Pursat.

Ông Heam Khuon tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Heam Khuon cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Hội CCB tỉnh; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Pursat đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ông Heam Khuon bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đánh giá việc hợp nhất 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp mở ra thêm tiềm năng, động lực phát triển, tạo điều kiện phát huy những thế mạnh bổ trợ giữa các khu vực.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu tỉnh Pursat.

Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Pursat, ông Heam Khuon cho biết địa phương có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, du lịch, chăn nuôi và thu hút đầu tư. Ông bày tỏ mong muốn 2 tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; qua đó đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân 2 bên.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Pursat là dịp để lãnh đạo 2 địa phương trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời rà soát, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.