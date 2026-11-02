Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Loan
Chiều 2-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Quyết định số 2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Đồng chí Nguyễn Thị Loan có 26 năm công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường, trải qua nhiều vị trí công tác chuyên môn, lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Thái Nguyên.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-thu-truong-nguyen-thi-loan-1q9t7g7e