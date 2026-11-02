Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Loan

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đặng Ngọc Điệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Loan.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố Quyết định số 2075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Loan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Loan.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan có 26 năm công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường, trải qua nhiều vị trí công tác chuyên môn, lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Thái Nguyên.