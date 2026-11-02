Hà Nội hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 15-12-2026

Đóng gói rau an toàn tại xã Gia Lâm (thành phố Hà Nội). Ảnh: HNM.

Theo Kế hoạch số 429/KH-UBND, UBND thành phố đề nghị các xã, phường thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng rà soát tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng bộ công cụ rà soát, bảo đảm thực hiện đúng quy trình.

Thành phố dự kiến tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã; UBND cấp xã tập huấn cho lực lượng rà soát viên và người được giao nhiệm vụ. Nội dung trọng tâm là Nghị định số 351/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố lưu ý đối với tổng rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thông qua chấm điểm tài sản, điều kiện sống và thông tin thành viên hộ gia đình để ước lượng thu nhập bình quân đầu người, đo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Về chế độ báo cáo, trước ngày 15-11-2026, UBND cấp xã gửi báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo định kỳ hằng năm về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trước ngày 30-11-2026, các địa phương gửi báo cáo chính thức; đồng thời cập nhật dữ liệu lên hệ thống https://csdlhn.mae.gov.vn.

UBND thành phố yêu cầu trước ngày 20-11-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả sơ bộ, để trước ngày 15-12-2026, thành phố gửi báo cáo chính thức kết quả rà soát về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời cập nhật dữ liệu lên hệ thống theo quy định.

Trong giai đoạn 2027-2030, thời gian rà soát định kỳ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm được thực hiện từ ngày 1-9 đến hết ngày 14-12. Rà soát trong năm thực hiện từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-8, theo quy định tại Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27-5-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.