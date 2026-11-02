Ẩn họa từ những hố ga mất nắp trên tuyến đường Vũ Đức Thận

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tắc nghẽn đường ống thoát nước và mất an toàn đối với người tham gia giao thông, nhất là vào buổi tối hoặc khi thời tiết mưa, đường trơn trượt.

Một hố ga mất nắp trên đường Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng. Ảnh: HL

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, trên tuyến đường Vũ Đức Thận (khu vực đang thi công một số dự án nhà cao tầng, dài khoảng 300m) có 3 hố ga thoát nước không còn nắp đậy, tạo thành những khoảng trống ngay trên mặt đường. Bên cạnh đó, có những vị trí nắp hố ga đã xuống cấp, bị thủng, các thanh sắt bên trong lộ ra ngoài.

Đáng chú ý, khu vực này đang có một số dự án nhà ở được triển khai thi công. Hoạt động của các phương tiện vận chuyển vật liệu, máy móc và việc tổ chức thi công có thể khiến hạ tầng kỹ thuật chịu thêm áp lực. Trong khi đó, tình trạng hố ga mất nắp, hư hỏng chưa được xử lý kịp thời khiến người dân không khỏi lo ngại.

"Các hố ga mất nắp hoặc bị thủng khá nguy hiểm, đặc biệt với người đi xe máy. Ban ngày, người tham gia giao thông còn có thể quan sát để tránh, nhưng vào buổi tối, khi tầm nhìn hạn chế, nguy cơ va chạm hoặc bánh xe sa xuống hố rất dễ xảy ra; mặt khác khi trời mưa ngập mặt đường không nhìn thấy hố ga sẽ rất nguy hiểm. Người dân mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý hạ tầng sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người đi đường", chị N.T.H, một người dân thường xuyên đi qua tuyến đường Vũ Đức Thận chia sẻ.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tình trạng hố ga mất nắp còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành của hệ thống thoát nước. Khi không có nắp đậy, đất cát, rác thải và các loại vật liệu xây dựng dễ dàng rơi xuống lòng hố, tích tụ lâu ngày gây bồi lắng, tắc nghẽn đường ống thoát nước.

Một hố ga cạnh đó cũng bị mất nắp, rác thải, lá cây rơi xuống hố. Ảnh: HL

Đặc biệt, trong khu vực đang có các dự án nhà ở thi công, lượng đất cát phát sinh từ hoạt động xây dựng và phương tiện vận chuyển có thể khiến nguy cơ bùn đất tràn xuống hố ga, làm giảm khả năng tiêu thoát nước. Nếu không được kiểm tra, nạo vét và khắc phục kịp thời, những bất cập này có thể khiến hệ thống thoát nước hoạt động kém hiệu quả, gia tăng nguy cơ úng ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Thực tế, việc bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật cần được quan tâm thường xuyên, nhất là tại những khu vực có công trình, dự án đang triển khai xây dựng. Hố ga thoát nước không chỉ là một bộ phận của hệ thống hạ tầng đô thị, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Để tránh những sự cố đáng tiếc, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật và chủ đầu tư các dự án liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống hố ga trên tuyến đường Vũ Đức Thận. Đối với những vị trí mất nắp, cần có biện pháp che chắn, cảnh báo ngay và sớm lắp đặt nắp thay thế; những nắp hố ga bị thủng, xuống cấp cần được sửa chữa hoặc thay mới bảo đảm khả năng chịu lực.

Hố ga chỉ còn trơ khung sắt trên đường Vũ Đức Thận. Ảnh: HL

Trước đó, ngày 19-9-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 4822/UBND-ĐT về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, theo phạm vi, địa bàn được giao quản lý nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước và tổ chức ứng trực khi xảy ra mưa, úng ngập; xác định bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân là yêu cầu ưu tiên hàng đầu.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước; rà soát toàn bộ các hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế các nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch, xuống cấp… không bảo đảm an toàn. Đối với các vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải kịp thời rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và có biện pháp bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị duy tu, duy trì tổ chức ứng trực nghiêm túc, liên tục, bố trí lực lượng bám sát địa bàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập, đặc biệt tại các điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp, có dòng chảy mạnh, các vị trí hố ga, miệng thu và khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kịp thời rào chắn, cảnh báo, phối hợp phân luồng, kiểm soát; chủ động phối hợp tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Trong khi đó, Công an thành phố Hà Nội được yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.